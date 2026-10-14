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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بالأسماء.. إصابة 10 ركاب في انقلاب ميكروباص ببني سويف

مستشفي بني سويف التخصصي
مستشفي بني سويف التخصصي
بني سويف : محمد عبدالحليم

أصيب 10 أشخاص بجروح وكدمات وإصابات متفرقة، صباح اليوم الأربعاء، إثر وقوع حادث سير بـ محافظة بني سويف، وقع إثر انقلاب سيارة أجرة ميكروباص بطريق «بني سويف ـ الفيوم»، بعد كوبري عدلي منصور أمام قرية نعيم في الاتجاه المؤدي إلى محافظة الفيوم.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف إخطارًا يفيد بوقوع الحادث وانقلاب السيارة على جانب الطريق نتيجة السرعة الزائدة أو اختلال وسيلة القيادة في تلك النقطة المرورية النشطة.

وعلى الفور، هرعت قوات الشرطة والمرور إلى مكان البلاغ لتأمين الموقع، ومنع تكدس السيارات، وإعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها في الاتجاه المؤدي إلى الفيوم.

ودفع فرع هيئة الإسعاف ببني سويف، برئاسة الدكتور هاني همام مدير الفرع، وبإشراف هاني معوض، مشرف إسعاف بني سويف، بعدد من السيارات إلى موقع الحادث فور تلقي البلاغ، وقد جرى التعامل السريع مع المصابين ميدانيًا قبل نقلهم على وجه السرعة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

ونقلت سيارات الإسعاف 10 أشخاص إلى مستشفى بني سويف التخصصي، وهم: وليد مصطفى عبد السلام (32 سنة)، مصاب باشتباه كسر بالعمود الفقري، وإكرام محمد ناصر (25 سنة)، مصابة بكسر في القدم اليسرى، وعبد الرحمن فرج عبد الحميد (22 سنة)، مصاب بجروح وسحجات، وكريم سيد رمضان (18 سنة)، مصاب بخلع في الكتف اليمنى، وجيهان عبيد سليمان محمد (16 سنة)، مصابة باشتباه خلع بالكتف اليسرى. 

بالإضافة إلى كل من: عبيد سليمان محمد (63 سنة)، مصاب بسحجات وكدمات، وصباح رمضان علي (59 سنة)، مصابة بكدمات بالجسم، وجيهان محمد جابر (51 سنة)، مصابة باشتباه خلع بالكتف اليمنى، ووفاء سعد الدين محمد (41 سنة)، مصابة باشتباه كسر بالعمود الفقري، ومحمد ربيع أحمد (36 سنة)، مصاب بكدمات بالجسم.

وتم تقديم الإسعافات الأولية والفحوصات الشاملة للمصابين بقسم الاستقبال الطوارئ، وتنوعت الإصابات بين جروح وسجحات وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم.

وأكدت المصادر الطبية أن حالاتهم تحت المتابعة المستقرة لحين تماثلهم للشفاء التام.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات الوقوف على الأسباب الرئيسية وراء الحادث، مع رفع آثار الحطام لتسيير حركة المرور بالكامل أمام المارة والمسافرين.

 

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