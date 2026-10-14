المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لتاجر حشيش بشرم الشيخ

قضت محكمة جنايات جنوب سيناء، المنعقدة بمدينة طور سيناء، بمعاقبة المتهم عادل «ع. ص. م»، 30 عامًا، ومقيم بمنطقة الجبيل بمدينة طور سيناء، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، وتغريمه 50 ألف جنيه، لإدانته بالاتجار في المواد المخدرة بمدينة شرم الشيخ، بعد ضبطه وبحوزته 58 قطعة من مخدر الحشيش معدة للبيع.

صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور مجدي سلامة محمود، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين شيرين محمد فوز الدين، وعلي حسن حسني، والدكتور أحمد عبد الستار أحمد، وبحضور محمد عزت، وكيل النيابة، وسكرتارية محمد عبد الستار وأحمد عبد الباسط.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى 11 يونيو 2026، عندما وردت معلومات إلى الأجهزة الأمنية بقسم أول شرم الشيخ، تفيد بتردد المتهم، المقيم بمدينة طور سيناء، على شرم الشيخ لتوزيع المواد المخدرة.

وعقب التأكد من جدية المعلومات، استصدرت الأجهزة الأمنية إذنًا من جهات التحقيق لضبط المتهم وتفتيشه، ونفذت عدة أكمنة لرصد تحركاته وضبطه أثناء تردده على منطقة حي النور، بعدما وردت معلومات تفيد بانتظاره أحد عملائه لتسليمه كمية من المواد المخدرة.

وتمكنت إحدى القوات المكلفة بالمأمورية من ضبط المتهم، وبتفتيشه عُثر بحوزته على حقيبة بداخلها 45 قطعة متوسطة الحجم من مخدر الحشيش، وعلبة سجائر تحتوي على 13 قطعة طولية من المخدر، بإجمالي 58 قطعة معدة للبيع، بالإضافة إلى مبلغ مالي قدره 150 جنيهًا وهاتف محمول من ماركة آيفون.

وبمواجهة المتهم، أقر بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار، واستخدام الهاتف المحمول في التواصل مع عملائه، كما قرر أن المبلغ المالي المضبوط بحوزته من متحصلات بيع المخدرات، وفقًا لما ورد بأوراق القضية.

وكشفت بيانات السجل الجنائي الواردة بأوراق الواقعة عن سبق اتهام المتهم في 17 قضية متنوعة، فضلًا عن تسجيله جنائيًا ووجود معلومات جنائية عنه.

وحررت الأجهزة الأمنية المحضر رقم 5913 لسنة 2026 جنح شرم الشيخ، وأمرت جهات التحقيق بحبس المتهم احتياطيًا، وإرسال عينة من المضبوطات إلى المعمل الكيماوي بالإسماعيلية لفحصها وبيان طبيعتها.

وعقب انتهاء التحقيقات، أُحيلت القضية إلى محكمة جنايات جنوب سيناء، وقُيدت برقم 831 لسنة 2026 جنايات كلي جنوب سيناء، التي أصدرت حكمها بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، وتغريم المتهم 50 ألف جنيه.