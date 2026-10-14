الدفاع المدني السعودي: شظايا صاروخ حوثي تصيب مقيماً وتُلحق أضراراً بمنزل في الرياض

أعلن المتحدث الرسمي للدفاع المدني السعودي، اليوم الأربعاء، عن سقوط شظايا نتيجة اعتراض صاروخ باليستي في مدينة الرياض.

وأشار الدفاع المدني في مدينة الرياض إلى أنه باشر التعامل مع حادثة سقوط شظايا صاروخ باليستي، بعد اعتراضه وتدميره في الجو.



إصابة وأضرار مادية



وأوضح المتحدث أن الصاروخ أُطلق من قِبل الميليشيا الحوثية الإرهابية، وأن سقوط شظاياه أسفر عن إصابة مقيم من جنسية عربية، فضلاً عن أضرار مادية محدودة طالت منزلاً سكنياً ومركبة.

وأكد البيان أن الجهات المختصة نفّذت الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.



التحالف: اعتراض صاروخ باليستي

كانت قوات تحالف دعم الشرعية باليمن، قد أعلنت منذ قليل، عن اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته "مليشيا الحوثيين"، باتجاه الرياض .

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية باليمن اللواء تركي المالكي، وفقا لمنشور على منصة (أكس) الأربعاء /، "إنه تم اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته المليشيا الحوثية الإرهابية، باتجاه الرياض".