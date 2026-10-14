مصر تدين افتتاح كولومبيا سفارة لها في القدس المحتلة

أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات اليوم /الأربعاء/ قرار كولومبيا افتتاح "سفارة" لها في القدس المحتلة.

وأكدت مصر - في بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج - رفضها القاطع لهذه الخطوة التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وتقويضاً للجهود الرامية إلى تحقيق السلام العادل والشامل، ومحاولة لفرض أمر واقع يمس الوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس المحتلة.

وأكدت مصر أن كافة الإجراءات الأحادية الرامية إلى تغيير الوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس المحتلة تعد باطلة ولاغية ولا يترتب عليها أي أثر قانوني، مشددة على ضرورة احترام قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، والتمسك بحل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل، بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.