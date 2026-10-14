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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

16 مرشحا لـ «عليا الوفد» في اليوم الخامس لتلقي أوراق الترشح

16 مرشحًا لـ «عليا الوفد» في اليوم الخامس لتلقي أوراق الترشح
16 مرشحًا لـ «عليا الوفد» في اليوم الخامس لتلقي أوراق الترشح
معتز الخصوصي

أغلق حزب الوفد، اليوم الأربعاء 14 أكتوبر 2026، في تمام الساعة الخامسة مساءً، باب تلقي طلبات الترشح لانتخابات الهيئة العليا لليوم الخامس على التوالي. وتقدم اليوم 16 مرشحًا لعضوية الهيئة العليا، ليصبح إجمالي عدد المرشحين 111 مرشحًا، فيما لم يتقدم اليوم أي مرشح لسكرتارية الهيئة الوفدية، ليصبح إجمالي عدد المتقدمين 9 مرشحين حتى اليوم.

وتقدم اليوم بأوراق ترشحهم لعضوية الهيئة العليا كل من: أحمد محمود شريف، ومحمد الشريف سالم، وأحمد رجب أبو الفتوح، وطارق سباق، وعبد العزيز النحاس، ومارجريت عازر، وصفوت لطفي، ويونس جاد إبراهيم، وسيد عبد الصبور، ومحمد نيل، ومصطفى محمود الحموي، وشادية محمود ثابت، وإيمان حلاوة، وأنوار رشاد، وأسامة حامد، وطارق تهامي.

وتنتهي فترة تلقي طلبات الترشح من خلال لجنة التنظيم المركزية، برئاسة الدكتور ياسر الهضيبي، السكرتير العام لحزب الوفد، غدًا الخميس الموافق 15 أكتوبر 2026.

وكانت أعمال اللجنة قد بدأت يوم السبت الماضي، 10 أكتوبر، وتستمر حتى الساعة الخامسة مساءً غدًا الخميس 15 أكتوبر، ويتم استقبال الطلبات مرفقة بالسيرة الذاتية المفصلة لكل مرشح.

16 مرشحًا لـ «عليا الوفد» في اليوم الخامس لتلقي أوراق الترشح

وحدد القرار يومي 16 و17 أكتوبر لتلقي الطعون والتظلمات والبت فيها، على أن تُعلن الكشوف النهائية للمرشحين يوم الأحد 18 أكتوبر، قبل الساعة الخامسة مساءً.

ومن المقرر أن تشهد انتخابات 30 أكتوبر اختيار 50 عضوًا للهيئة العليا لحزب الوفد، و5 أعضاء لسكرتارية الهيئة الوفدية، إلى جانب مناقشة التقرير السياسي لرئيس الحزب، والتقرير المالي لأمين الصندوق ومراقب الحسابات.

وحدد الحزب رسوم الترشح لعضوية الهيئة العليا بمبلغ 25 ألف جنيه، و10 آلاف جنيه للترشح لسكرتارية الهيئة الوفدية، للمساهمة في تغطية تكاليف العملية الانتخابية.

وقصر القرار حق الترشح وحضور اجتماع الهيئة الوفدية على الأعضاء المسددين لاشتراكاتهم السنوية، مع اشتراط سداد الاشتراكات حتى تاريخ انعقاد الهيئة بالنسبة إلى الحضور.

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