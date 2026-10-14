تداول عند 53 جنيها.. سعر الدولار الآن في مصر

واصلت أسعار الدولار ارتفاعها علي مدار تعاملات الأسبوع الجاري ليتداول الآن في أغلب البنوك العاملة في مصر عند 53 جنيها شراءا وبيعا.

ويرصد موقع"صدى البلد" سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري خلال ختام تعاملات اليوم الأربعاء 14 أكتوبر 2026.

وارتفع متوسط سعر الدولار في مصر ليسجل نحو 53.07 جنيه.

البنوك الأعلى سعرًا للدولار اليوم

تصدر عدد من البنوك قائمة الأعلى سعرًا، إذ سجل الدولار 53.08 جنيه للشراء و53.18 جنيه للبيع في كل من البنك المصري الخليجي وبنك التنمية الصناعية وبنك الشركة المصرفية العربية الدولية (SAIB) والبنك الأهلي الكويتي وبنك قناة السويس.

متوسط أسعار الدولار في البنوك

سجل الدولار في البنك الأهلي المصري 53.05 جنيه للشراء و53.15 جنيه للبيع، وتداول في بنوك مصر، الإسكندرية التعمير ،الإسكان والمصرف المتحد عند نفس السعر.

وتساوي سعر الدولار في بنوك التجاري الدولي (CIB)، العربي الأفريقي الدولي، قطر الوطني (QNB)، الكويت الوطني (NBK)، HSBC وبيت التمويل الكويتي (KFH) والمصرف العربي الدولي، البركة ليصل إلي 53.05 جنيه للشراء و53.15 جنيه للبيع.

البنوك الأقل سعرًا للدولار اليوم

وارتفع سعر الدولار في بنك أبوظبي التجاري لنحو 53.03 للشراء و53.13 للبيع.

وصعد سعر الدولار في بنك العقاري المصري العربي ليسجل نحو 53.02 للشراء و53.12 للبيع.

ووصل سعر الدولار في بنك أبوظبي الأول 53.00 للشراء و53.10 للبيع.

في المقابل، سجل الدولار أدنى مستوياته في بنك كريدي أجريكول عند 52.58 جنيه للشراء و52.68 جنيه للبيع دون تغيير.

واستقر سعر الدولار في بنك أبوظبي الإسلامي عند 52.80 للشراء و52.90 للبيع دون تغيير.

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم في بنك نكست 52.79 للشراء و52.89 للبيع .

سعر الدولار رسميا في البنك المركزي المصري اليوم

سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 53.04 جنيه للشراء و53.18 جنيه للبيع.