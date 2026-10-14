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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

20 عالما من الجامعة المصرية اليابانية ضمن قائمة ستانفورد لعام 2026

20 عالما من الجامعة المصرية اليابانية ضمن قائمة ستانفورد
20 عالما من الجامعة المصرية اليابانية ضمن قائمة ستانفورد
أ ش أ

أعلنت الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا إدراج 20 من علمائها ضمن قائمة أفضل 2% من العلماء على مستوى العالم لعام 2026، وفقا للتصنيف الذي أعده باحثون بجامعة ستانفورد الأمريكية بالتعاون مع دار النشر العالمية "إلسيفير"، استنادا إلى مؤشرات التأثير البحثي والاستشهادات العلمية.

وقال رئيس الجامعة الدكتور أحمد الصباغ "إن الجامعة تفتخر بإدراج 20 من علمائها ضمن القائمة العالمية، بما يمثل نحو 17% من إجمالي أعضاء هيئة التدريس والقيادات الأكاديمية العليا بالجامعة، وهو ما يعكس قوة منظومتها البحثية، وجودة إنتاجها العلمي، وقدرتها على المنافسة في المحافل الدولية".

وأضاف "أن هذا الإنجاز يأتي ثمرة لجهود الجامعة في بناء القدرات البحثية، وتوفير بيئة أكاديمية محفزة على الابتكار، وتعزيز التعاون العلمي مع الجامعات والمؤسسات البحثية اليابانية والدولية، إلى جانب الاستثمار في المعامل المتقدمة والبنية التحتية البحثية، بما يدعم إنتاج أبحاث علمية ذات تأثير وقيمة تطبيقية".

وتابع "أن الجامعة المصرية اليابانية تتبنى نموذجا تعليميا وبحثيا يجمع بين الخبرة اليابانية في التعليم والبحث العلمي لدعم احتياجات التنمية في مصر، مع التركيز على الأبحاث التطبيقية التي تسهم في تطوير الصناعة والتكنولوجيا وخدمة المجتمع".

وأوضح أن الجامعة تستهدف خلال المرحلة المقبلة تعزيز تأثير أبحاثها على المستوى الدولي، والتوسع في المشروعات البحثية المشتركة، ودعم الابتكار وتوطين التكنولوجيا، وإعداد جيل من الباحثين القادرين على المنافسة عالميا والإسهام في معالجة التحديات العلمية والتنموية.

وضمت قائمة العلماء الدكتور أحمد الصباغ في مجال علوم المواد والبوليمرات، والدكتور سامح ندا في الهندسة الميكانيكية وهندسة الطاقة، والراحل الدكتور محمد أبو زهاد في شبكات الاتصالات والهندسة الكهربائية والإلكترونية، والدكتور أحمد عبدالمنعم في علوم المواد وتطبيقات الطاقة، الدكتور صبحي عبد القادر في مجالي الطاقة والهندسة الكهربائية والإلكترونية، والدكتور جمعة عبدالمقصود في مجال الآثار والدكتورة مروة فاروق القاضي في الهندسة الكيميائية وعلوم المواد، والدكتور محمد الخولي في الكيمياء العضوية والكيمياء الفيزيائية.

كما ضمت القائمة الدكتور مصطفى الشافعي في مجالي الطاقة والكيمياء الفيزيائية، والدكتور محمد عبدالهادي جبريل في مجالي علوم المواد والهندسة الطبية الحيوية، والدكتور أحمد جمعة في مجالات الذكاء الاصطناعي ومعالجة الصور وهندسة البرمجيات، والدكتور حمدي أبو علي حسان في مجالي الطاقة والهندسة الميكانيكية.

وتضمنت أيضًا الدكتور محمد السيد عيسى في مجالات الذكاء الاصطناعي ومعالجة الصور وتطبيقات الطاقة، والدكتور علي قنديل في مجالي الصوتيات والهندسة الميكانيكية، والدكتور حاتم محمود في مجالي الطاقة وهندسة المباني والإنشاءات، والدكتور ضياء الدين منصور في مجالي الطاقة والفيزياء التطبيقية.

وشملت القائمة أيضا الدكتورة جهاد جنيدي محمد في مجالي الكيمياء غير العضوية والكيمياء النووية، والدكتور محمود نصر في مجال الهندسة البيئية، والدكتور عبد الواحد سيد في مجالي الكيمياء العضوية والكيمياء العامة، والدكتور حسن شكري في مجالي العلوم البيئية وعلوم المواد.

الجامعة المصرية 20 من علمائها أفضل مستوى العالم

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