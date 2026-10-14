غلق وتشميع 9 منشآت تجارية بالإسكندرية

وجه المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحال التجارية والمنشآت الغذائية، والتأكد من سلامة المنتجات المعروضة وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، ومراقبة الالتزام بالاشتراطات الصحية والبيئية والقانونية، شنت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة حملات مكبرة ومفاجئة بعدد من الأحياء ومركز ومدينة برج العرب، بالتنسيق مع الجهات الرقابية المعنية، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

ففي حي غرب، أسفرت حملة مكبرة بشارع الأمير لؤلؤ عن غلق وتشميع منشأة، وإعدام 195 كجم من المواد الغذائية الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، كما تم تحرير 12 محضرًا متنوعًا، وإعداد 6 تقارير فنية من هيئة سلامة الغذاء.

وفي حي العجمي، أسفرت حملة رقابية بقطاع البيطاش عن تحرير 23 محضرًا متنوعاً إلى جانب تحرير 7 إنذارات بواسطة مركز إصدار التراخيص، وغلق 5 محال مخالفة.

وفي حي شرق، أسفرت حملة مكبرة للتفتيش على المحال بمناطق دوران عزبة سعد مع شارع ألبرت الأول، وشارع إسماعيل سري، وشارع إسماعيل حلمي، عن المرور على 10 منشآت، فضلًا عن تحرير 6 إنذارات و7 محاضر متنوعة، وإعدام 155 كجم من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وتشميع مخبز لمخالفته الاشتراطات الصحية.

وفي حي ثان المنتزه، شنت الأجهزة التنفيذية حملة تموينية ورقابية بمنطقة المندرة قبلي، أسفرت عن إغلاق منشأتين مخالفتين، وإعدام 267 كجم من المنتجات غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وتحرير 11 محضرًا، و4 إنذارات، و5 إخطارات، وذلك لمخالفات متنوعة شملت عدم حيازة شهادات صحية، وعدم الإعلان عن الأسعار، وعدم الالتزام باشتراطات هيئة سلامة الغذاء، فضلًا عن توجيه المنشآت المخالفة لاستصدار التراخيص اللازمة.

وأكدت محافظة الإسكندرية استمرار الحملات الرقابية المفاجئة بجميع الأحياء بالتنسيق مع الجهات المعنية، للتصدي للمخالفات وضبط الأسواق، والتأكد من سلامة الأغذية وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، والتشديد على ضرورة التزام أصحاب المحال بالاشتراطات الصحية والبيئية واستخراج التراخيص القانونية لمزاولة الأنشطة.