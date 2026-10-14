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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الإسكندرية يؤكد اهمية دعم الخدمات الصحية والوصول بها إلى المناطق الأكثر احتياجًا

محافظ الإسكندرية يؤكد اهمية دعم الخدمات الصحية والوصول بها إلى المناطق الأكثر احتياجًا
محافظ الإسكندرية يؤكد اهمية دعم الخدمات الصحية والوصول بها إلى المناطق الأكثر احتياجًا
أ ش أ

 أكد محافظ الإسكندرية أيمن عطية ،أهمية تكثيف الجهود لدعم الخدمات الصحية والوصول بها إلى المناطق الأكثر احتياجًا ، والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين .

وفي هذا الاطار ، نظم حي أول المنتزة بالتنسيق مع مديرية الصحة وبمشاركة عدد من مؤسسات المجتمع المدني، قافلة طبية متكاملة بعزبة الزوايدة بالظهير الريفي للحي، لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية والتوعوية للأهالي.

وتضمنت القافلة تقديم حزمة متكاملة من الخدمات الطبية والعلاجية المجانية شملت توقيع الكشف الطبي في تخصصات" الباطنة والأطفال والأورام والاعتلال الكلوي "، إلى جانب خدمات صحة المرأة والنساء والتوليد، مع صرف العلاج مجانًا، فضلًا عن خدمات متابعة الحمل وتنظيم الأسرة وتركيب وسائل تنظيم الأسرة بالمجان.

وشاركت حملة «100 مليون صحة» للكشف المبكر عن أمراض الكلى والسكر والضغط والأورام والاعتلال الكلوي، في إطار جهود الدولة لتعزيز الصحة العامة والوقاية من الأمراض.

وشهدت القافلة تنفيذ عدد من الندوات والأنشطة التوعوية، بطرق ترشيد استهلاك المياه والتعريف بآليات الإبلاغ عن مشكلات المياه والصرف الصحي ، واهمية تنظيم النسل والمباعدة الزمنية بين مرات الإنجاب .

وفي إطار مبادرتي «معًا نستطيع» و«تحدث معه»، شاركت وحدة السكان بالحي في تنفيذ أنشطة توعوية، وحصر المشكلات السكانية بالمنطقة من خلال الاستبيان السكاني، بمشاركة المتدربين من رواد العمل السكاني وطلاب الفرقة الثالثة بكلية الخدمة الاجتماعية.

كما تضمنت فعاليات القافلة تنظيم معرض لنوادي المرأة دعمًا للأنشطة المجتمعية والتوعوية المقدمة للأهالي.

تأتي القافلة في إطار الحرص على تعزيز التعاون بين الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني، وتكثيف الخدمات الطبية والتوعوية بالمناطق الأكثر احتياجًا، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ودعم جهود الدولة في الارتقاء بالصحة العامة والوعي المجتمعي.

محافظ الإسكندرية أيمن عطية تكثيف الجهود لدعم الخدمات الصحية المناطق الأكثر احتياجًا حملة «100 مليون صحة»

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