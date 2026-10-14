محافظ الإسكندرية يوجه بتكثيف الرقابة على الأسواق والمحال والتصدي لحالات الغش التجاري

وجه محافظ الإسكندرية أيمن عطية، بتكثيف الرقابة على الأسواق ومحال بيع وتخزين المواد الغذائية، لضبط الأسعار والتصدي لحالات الغش التجاري ومتابعة توافر الاشتراطات الصحية والبيئية، للحفاظ على سلامة المواطنين.

وبناء على تكليفات محافظ الإسكندرية، قامت إدارات حي غرب الإسكندرية بالاشتراك مع شرطة المرافق، بحملة مكبرة استهدفت المنشآت والمحال والسوبر ماركت بعدد من شوارع الحي، وأسفرت عن تحرير 26 محضرا وإنذار مخالفات تنوعت مابين "عدم توافر اشتراطات الأمن الصناعي، وعدم توافر رخص محلات، ومخالفة قانوني البيئة والعمل، وعدم الإعلان عن الأسعار ومخالفة الأسعار المحددة، وعدم اتخاذ إجراءات الوقاية من أخطار الكهرباء والحريق"، و إعدام حوالي 6 كجم أجزاء لحوم منتهية الصلاحية وكمية من العصائر بها ألوان صناعية غير مصرح بها.

وتضمنت الحملة التنبيه على المنشآت بالالتزام بالتقديم إلى المركز التكنولوجي بالحي لاستخراج الرخص لمحالها لعدم التعرض لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

كما تم إزالة كافة الإشغالات والأكشاك والتعريشات والفروشات بمسار الحملة، والتي تشغل الأرصفة والطريق العام وفرض الانضباط وتحقيق السيولة المرورية .

ونفذ حي الجمرك، حملة بشارعي البوستة القديمة والغرفة التجارية بنطاق الحي، وتم إعدام 6 لترات عصير و26 كجم مواد غذائية غير صالحة للاستخدام الآدمي، وتحرير 8 إنذارات و 16 محضرا للمنشآت مخالفة للاشتراطات والضوابط القانونية والصحية والبيئية، ورفع 54 حالة إشغال وتوسعة الطرق والميادين لعدم تكدس السيارات .