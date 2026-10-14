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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إصابة سائقين في تصادم ميكروباصين بطريق المدمر بسوهاج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
سوهاج _ أنغام الجنايني

أُصيب سائقان في حادث تصادم بين سيارتي ميكروباص بطريق قرية المدمر، أمام المقابر البحرية، بدائرة مركز طما شمال محافظة سوهاج، اليوم، فيما جرى نقلهما إلى مستشفى سوهاج العام بواسطة الأهالي، لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

تصادم أمام المقابر البحرية بطما

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقي الأجهزة المعنية بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتي ميكروباص على طريق قرية المدمر، أمام المقابر البحرية، ما أسفر عن إصابة قائدي السيارتين، دون ورود معلومات عن وجود مصابين آخرين جراء الحادث.

وبالانتقال إلى بيانات البلاغ، تبين أن السيارة الأولى تحمل لوحات معدنية رقم محدد، وكان يقودها إسلام. م. ع، 31 عامًا، من قرية التل الزوكي، فيما تحمل السيارة الثانية لوحات معدنية رقم محدد، وكان يقودها مايكل. ق. ن، 35 عامًا، من قرية كوم أشقاو.

وعقب وقوع التصادم، جرى نقل السائقين المصابين بواسطة الأهالي إلى مستشفى سوهاج العام، لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة وتلقي العلاج، والوقوف على طبيعة الإصابات التي لحقت بهما جراء الحادث.

وتجري الإجراءات اللازمة بشأن الواقعة، تمهيدًا لكشف أسباب التصادم وملابساته، وتحديد الظروف التي أدت إلى وقوع الحادث على الطريق.

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