ارتفاع أرباح مصرف قطر الإسلامي بنسبة 2% خلال الأشهر التسعة الأولى

ارتفعت الأرباح الصافية لمصرف قطر الإسلامي (شركة مساهمة عامة قطرية) بنسبة 2 في المئة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، لتبلغ 3.525 مليار ريال، مقابل 3.455 مليار ريال في نفس الفترة من العام الماضي.

وأظهرت البيانات المالية للمصرف ارتفاعا في عائد السهم، ليبلغ 1.49 ريال في الفترة المنتهية في الثلاثين من سبتمبر 2026، مقابل 1.46 ريال عن نفس الفترة من عام 2025.

وارتفعت موجودات المصرف في الثلاثين من سبتمبر 2026 بنسبة 6.5 في المئة، لتبلغ 235.5 مليار ريال مقارنة بـ 221 مليار ريال في الحادي والثلاثين من ديسمبر 2025 وبنمو بنسبة 9.7 في المئة مقارنة بالثلاثين من سبتمبر 2025.

كما بلغت موجودات التمويل 160.7 مليار ريال في 30 سبتمبر 2026، محققة نموا بنسبة 16.1 في المئة مقارنة مع ديسمبر 2025 ونموا بنسبة 21.9 في المئة مقارنة مع سبتمبر 2025.

وأشار المصرف إلى تمكنه من الاحتفاظ بنسبة التمويل المتعثر من إجمالي التمويل عند 1.51 في المئة، ما يعكس جودة المحفظة التمويلية للمصرف والإطار الفعال لإدارة المخاطر.