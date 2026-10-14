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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تغريم ألفاروا أربيلوا 33 ألف دولار بسبب انتقاده التحكيم

أربيلوا
أربيلوا
مجدي سلامة

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، فرض غرامة مالية قدرها 25 ألف جنيه إسترليني (نحو 33 ألف دولار) على الإسباني ألفارو أربيلوا، مدرب فولهام، بسبب تصريحاته التي انتقد فيها التحكيم عقب مباراة فريقه أمام مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز.


وذكرت وكالة رويترز، أن "الاتحاد الإنجليزي قرر تغريم أربيلوا وتوجيه تحذير رسمي إليه، على خلفية تصريحاته عقب تعادل فولهام مع مانشستر يونايتد بهدف لمثله، في المباراة التي أقيمت يوم 20 أيلول الماضي".


وأضافت، أن "أربيلوا اتهم حكام المباراة ضمناً بالانحياز إلى مانشستر يونايتد، بعدما أدرك الأخير التعادل في الدقيقة 89 عن طريق ماتيوس كونيا، مشيراً إلى أن القرارات التحكيمية جاءت لمصلحة الفريق الضيف".

بيان الاتحاد

وأوضح الاتحاد الإنجليزي في بيان رسمي، أن "مدرب فولهام تصرف بطريقة غير لائقة من خلال الإدلاء بتصريحات توحي بوجود تحيز أو تشكك في نزاهة أحد حكام المباراة"، مبيناً أن "أربيلوا أقر بالتهمة الموجهة إليه، قبل أن تقرر لجنة تنظيمية مستقلة فرض العقوبة المالية وتوجيه التحذير".

وكان أربيلوا قد أبدى استيائه من القرارات التحكيمية عقب المباراة، معتبراً أن مانشستر يونايتد استفاد منها، وربط ذلك بقرارات مثيرة للجدل شهدتها مواجهته السابقة أمام مانشستر سيتي.


ويخوض المدرب الإسباني البالغ من العمر 43 عاماً موسمه الأول مع فولهام، بعدما تولى تدريب الفريق في تموز الماضي، فيما يعاني النادي من تراجع نتائجه في الدوري الإنجليزي الممتاز، إذ يحتل المركز الأخير برصيد نقطتين من ست مباريات، دون تحقيق أي انتصار.

ألفاروا أربيلوا التحكيم الاتحاد الإنجليزي

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