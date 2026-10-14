الاتحاد الأوروبي يستحدث آلية أمنية جديدة لتبادل المعلومات لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة

أعلن الاتحاد الأوروبي تعزيز قدرات نظام معلومات (شنجن)، اعتبارًا من غد الخميس، لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة الخطيرة، من خلال استحداث تنبيه معلوماتي جديد يتيح تبادل المعلومات الواردة من دول ثالثة ومنظمات دولية بشأن المشتبه في تورطهم في أنشطة إرهابية أو جرائم خطيرة، بين دول الاتحاد في الوقت الفعلي.

وقالت نائبة الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية لشؤون السيادة التكنولوجية والأمن والديمقراطية، هينا فيركونن، إن الإرهابيين والمجرمين الخطيرين لا يتوقفون عند حدود الدول، ولذلك يجب ألا تتوقف عندها المعلومات اللازمة لمواجهتهم، موضحة أن التحديث الجديد يسد فجوة مهمة في تبادل المعلومات، ويدعم استراتيجية الأمن الداخلي للاتحاد الأوروبي.

من جانبه، قال مفوض الشؤون الداخلية والهجرة ماجنوس برونر إن أمن أوروبا يعتمد على المعلومات المتاحة للأجهزة المعنية، مشيرًا إلى أن التنبيهات المتعلقة بالمشتبه في تورطهم في الإرهاب والجريمة المنظمة، التي يتبادلها الشركاء الدوليون، ستتيح لحرس الحدود وأجهزة الشرطة التحرك لمواجهة التهديدات قبل أن تتسبب في أضرار، سواء عند الحدود الخارجية للاتحاد أو داخل المدن الأوروبية.

وأوضح الاتحاد الأوروبي أن الدول الأعضاء ستتمكن، بدعم من وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال إنفاذ القانون (يوروبول)، من إدراج المعلومات الموثوقة التي تتلقاها من شركاء خارجيين في نظام معلومات شنجن. وتشمل هذه المعلومات المقاتلين الإرهابيين الأجانب، والمشتبه بهم في التحقيقات المتعلقة بجرائم خطيرة، والأشخاص المشتبه في تورطهم في أنشطة إرهابية، بما يتيح إصدار تنبيهات معلوماتية بشأنهم.

وأضاف أن التحديث يستهدف تعزيز قدرة حرس الحدود وأجهزة الشرطة في دول الاتحاد على كشف الإرهابيين والمجرمين، وتيسير التعاون بين سلطات إنفاذ القانون، مع استمرار العمل بفئات التنبيهات الأخرى المتاحة في النظام، ومنها التنبيهات المرتبطة بمذكرات القبض وقرارات رفض الدخول أو الإقامة.