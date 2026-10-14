تفاصيل انقلاب سيارة أعلى الكوبري الواصل بين طرة ومحور حسب الله الكفراوي

شهد الكوبري الرابط بين منطقة طرة ومحور حسب الله الكفراوي حادث انقلاب سيارة، ما تسبب في تعطل الحركة المرورية جزئيا بمحيط الحادث، وسط تحركات للتعامل مع آثار الواقعة والعمل على تسيير حركة السيارات أعلى الكوبري.

كواليس حادث انقلاب سيارة

وتلقت غرفة العمليات إخطارا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة أعلى الكوبري، وعلى الفور جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع الواقعة، ومتابعة الحالة المرورية بمحيط الحادث، تمهيدا لرفع آثاره وإعادة السيولة المرورية إلى طبيعتها.

متابعة الحركة المرورية

وتتواصل المتابعة المرورية أعلى الكوبري الرابط بين منطقة طرة ومحور حسب الله الكفراوي، لرصد أي تكدسات ناتجة عن الحادث، والعمل على الحد من تأثيره على حركة السيارات، مع اتخاذ التدابير اللازمة لضمان انتظام المرور بمحيط الواقعة.