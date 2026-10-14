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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الخارجية ونائب رئيس وزراء تايلاند يؤكدان أهمية تعزيز التعاون الاستثماري بين البلدين

وزير الخارجية
وزير الخارجية

 التقى وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي، اليوم الأربعاء، الدكتور إكنيتي نيتيثانبراباس، نائب رئيس الوزراء ووزير المالية التايلاندي، على هامش العشاء الذي أقامه رئيس الوزراء التايلاندي أنوتين تشارنفيراكول لرؤساء الوفود المشاركة في اجتماعات الخريف السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي.

وأكد الوزيران أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين مصر وتايلاند، وتبادل الخبرات في مجالات الإصلاح الاقتصادي والمالي وحشد الاستثمارات، فضلًا عن تعزيز التعاون بين البلدين في إطار رابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان)، في ضوء اتفاق التعاون بين مصر والرابطة الموقع عام 2016، بما يسهم في توسيع آفاق الشراكة الاقتصادية وتعزيز المصالح المشتركة.

وزير الخارجية وزير المالية الوزراء التايلاندي

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