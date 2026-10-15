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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

موجز أخبار الوادي الجديد| ندوه عن المرأة ودورها فى التنمية وبناء المستقبل.. ومسابقة ثقافية لطلاب كلية العلوم

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار يوم الأربعاء كان من اهمها:

المرأة ودورها فى التنمية وبناء المستقبل ندوة بإعلام الوادي الجديد


نظم إعلام الوادى الجديد اليوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٦/١٠/١٤ ندوة حول ( المرأة المصرية ودورها فى التنمية وبناء المستقبل ) بكلية البنات الأزهرية حاضر فيها الأستاذ الدكتور عادل عبده عميد كلية البنات والمشرف على معهد التمريض الأزهرى والدكتور إبراهيم محمد حسن مدير إدارة الثقافة الصحية بالشؤون الصحية شارك فيها طالبات كلية البنات ومعهد التمريض الأزهرى 
افتتحت اللقاء غادة بصيط اخصائى إعلام موضحة دور قطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات  فى التعريف ببرامج الدولة لبناء الإنسان وتحسين الخصائص السكانية من خلال إتاحة التعليم  والرعاية الصحية الجيدة بالاصافة إلى التمكين الاقتصادى  للمرأة كحق من حقوقها.

وفى ذات السياق تحدث الدكتور عادل عبده أن المرأة لها دور بارز فى المجتمع وأن الإسلام كفل لها حقوقها كاملة وأكد على رعايتها كإبنة وزوجة وأم وقد أوصى الرسول صلى الله عليه وسلم بالنساء خير وذكر أن هناك نماذج نسائية لعبت دورا بارزا فى التاريخ الاسلامى أولهم السيدة خديجة زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم وأول من آمن به من النساء وكذلك السيدة أسماء بنت أبى بكر .

وأكد أن دور المرأة فى العصر الحديث لا يقل أهمية فالمرأة اليوم وصلت لأعلى المناصب كوزيرة ومحافظة وعضوة بالبرلمان.

واختتم حديثه بأن المرأة لها دور فى منزلها ورعاية أسرتها وتنشئة أبنائها تنشيئة سليمة.

ومن جانبه أكد الدكتور إبراهيم أن الدولة تقدم ٥ مبادرات صحبة خاصة للمرأة أولها مبادرة العيادات صديقة الشباب والمراهقين والتى تستهدف الفئة العمرية من ١٠ سنوات حتى ٢٤ سنة. 

أما المبادرة الثانية تتمثل فى مبادرة الفحص الطبى للمقبلين على الزواج التى تعنى بالكشف المبكر للأمراض الوراثية والمعدية والمزمنة.

وعن صحة الأم والجنين فتلك هى المبادرة الثالثة التى تهتم  بالحوامل منذ بداية الحمل حتى بعد الأسبوع ٦ أسابيع من الولادة. 

ومن أهم المبادرات التى تهتم بصحة المرأة هى الكشف المبكر عن أورام الثدى والتى تساهم فى العلاج المبكر و سرعة الاستشفاء.

أما المبادرة الأخيرة هى الكشف عن الأورام السرطان خاصة أورام الرئة والقولون وعنق الرحم.
أدار اللقاء الأستاذة غادة بصيط محمد أخصائى إعلام تحت إشراف أزهار عبدالعزيز محمد مدير عام إعلام وسط الصعيد.

مسابقه ثقافيه لطلاب كلية العلوم. بجامعة الوادي الجديد


شهدت كلية العلوم فعاليات المسابقة الثقافية لطلاب كلية العلوم و التي تستهدف اكتشاف وتنمية القدرات المعرفية والمهارية للطلاب، وذلك بمشاركة واسعة من مختلف البرامج وفي أجواء تنافسية اتسمت بالحماس والسعي للتميز.

وتنافست الفرق المشاركة في نموذج يعكس مستوى الوعي والثقافة العامة لدى الطلاب، إلى جانب تنمية مهارات التفكير السريع والعمل الجماعي.

وأكدت اللجنة المنظمة أن التصفيات أُقيمت وفق جدول زمني منظم وإجراءات دقيقة، بما يضمن خروج الفعالية بصورة تعكس حرص الكلية على تقديم تجربة طلابية متكاملة تجمع بين المعرفة والترفية.

من جانبه، أكد الدكتور رضا حسانين محمد عميد الكلية ، أن المسابقة تمثل نموذجًا متميزًا يعكس رؤية الكلية في بناء الإنسان وتنمية قدراته الفكرية والعلمية، مشيرًا إلى أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بالأنشطة التي تسهم في اكتشاف مواهب الطلاب وصقل مهاراتهم في التفكير والتحليل والعمل الجماعي.

وأضاف الدكتور أيمن محمد محمود وكيل الكلية لشئون التعليم و الطلاب أن المسابقة تعد منصة حقيقية لإعداد جيل واعٍ ومبدع قادر على مواكبة التحديات ومتطلبات الجمهورية الجديدة.

وأسفرت نتائج المسابقة عن حصول فريق الطلاب الآتى أسماؤهم على المركز الأول:
1- أنور محمد أنور
2- بدرى محمد بدرى
3- خالد طلعت توفيق
4- مينا عماد توفيق
5- إياد طارق أحمد
وأُقيمت المنافست تحت إشراف لجنة تحكيم ضمت نخبة من أعضاء هيئة التدريس بالكلية، فيما تولت لجنة أخرى إعداد الأسئلة، مع اعتماد معايير دقيقة في التقييم شملت دقة الإجابات، وسرعة البديهة، والعمل الجماعي، والالتزام بقواعد المسابقة.

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