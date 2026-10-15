صندوق النقد الدولي يدعو الصين لتحفيز مالي أكبر لمواجهة خطر الانكماش

قال مسؤول كبير في صندوق النقد الدولي، اليوم الخميس، إن على الصين تقديم حزم تحفيز مالي أكبر، في ظل اقتراب اقتصادها من الانكماش، واستمرار ضعف الطلب المحلي.

وقال كريشنا سرينيفاسان، مدير إدارة آسيا والمحيط الهادئ بالصندوق، خلال مؤتمر صحفي، إن الصندوق يرحب بالدعم المالي الذي قدمته الصين للاقتصاد، لكنه يرى أن حجمه ونطاقه لا يزالان محدودين.

وفي تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، توقع الصندوق تباطؤ نمو الاقتصاد الصيني إلى 4.5% خلال العام الجاري، مقارنة بـ5% في 2025، نتيجة ضعف الطلب المحلي، على أن يتراجع النمو مجددًا إلى 4% في 2027.

وأوضح سرينيفاسان أن الطلب الخارجي يمثل المحرك الرئيسي لمعظم النمو الاقتصادي في الصين، مشيرًا إلى أن إعادة التوازن للاقتصاد، التي يناقشها الصندوق منذ فترة، لم تتحقق فعليًا حتى الآن.

وأضاف أن الاقتصاد الصيني يحتاج إلى مزيد من التحفيز المالي على المدى القريب، حتى يستعيد التضخم زخمه، في ظل اقتراب البلاد من الدخول في حالة انكماش سعري.

كما أشار إلى أن أزمة القطاع العقاري الصيني استمرت لفترة أطول من اللازم، مجددًا دعوة الصندوق إلى اتخاذ إجراءات لإعادة تنشيط سوق العقارات، من بينها تعزيز ثقة الأسر وتوسيع شبكات الأمان الاجتماعي.