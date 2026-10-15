صندوق النقد: اقتصاد سريلانكا تحسن بشكل ملحوظ وإعادة هيكلة الديون شبه مكتملة

أكد صندوق النقد الدولي، اليوم /الخميس /، استعداده لمواصلة دعم سريلانكا "بالطريقة المناسبة التي تحتاجها"، مشيراً إلى تحسن كبير في أوضاعها الاقتصادية الكلية وقوة الأداء المالي واقتراب عملية إعادة هيكلة الديون من الاكتمال.

وقالت سونالي جاين-شاندرا، نائبة مدير إدارة آسيا والمحيط الهادئ بالصندوق، خلال مؤتمر صحفي على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في بانكوك، إن سريلانكا حققت أيضاً تقدماً مهماً في عدد من الإصلاحات الهيكلية، بما في ذلك الحوكمة.

وكان الصندوق قد توصل في وقت سابق من أكتوبر إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات السريلانكية بشأن المراجعة السابعة لبرنامج "تسهيل الصندوق الممدد"، بما يتيح الإفراج عن تمويل جديد بقيمة تقارب 345 مليون دولار بعد موافقة المجلس التنفيذي.

وأضافت جاين-شاندرا أن الاتفاق سيُعرض على المجلس التنفيذي للصندوق خلال الأسابيع المقبلة، على أن تتبعه بعثة مراجعة أخرى قبل انتهاء البرنامج الحالي في مارس المقبل..موضحة أن استكمال المراجعة سيتيح لسريلانكا الوصول إلى حقوق سحب خاصة بما يعادل نحو 345 مليون دولار.

وأكدت أن تعاون الصندوق مع كولومبو سيستمر حتى بعد البرنامج الحالي، سواء من خلال ترتيب تمويلي جديد إذا طلبت السلطات ذلك، أو عبر المشورة المتعلقة بالسياسات الاقتصادية والرقابة وتنمية القدرات.

وتأتي هذه التطورات بعد مرحلة من الضغوط المالية الحادة التي واجهتها سريلانكا، فيما يركز البرنامج المدعوم من صندوق النقد على استعادة استدامة المالية العامة والدين وتعزيز الاحتياطيات وتنفيذ إصلاحات هيكلية وحوكمة الاقتصاد.