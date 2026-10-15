قادة أوروبا والشركاء الاجتماعيون يبحثون في بروكسل سبل تعزيز جاذبية أوروبا كوجهة تنافسية للأعمال

اجتمع قادة الاتحاد الأوروبي والشركاء الاجتماعيون في بروكسل للمشاركة في "القمة الاجتماعية الثلاثية"، وهي منتدى للحوار يعقد مرتين سنويا ويجمع بين قادة مؤسسات الاتحاد الأوروبي والشركاء الاجتماعيين الأوروبيين، حيث تمحورت المناقشات حول موضوع "دفع أوروبا نحو المستقبل".

وأفاد بيان صادر عن الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس بأنه جرى مناقشة موضوعات مثل وجود إطار مالي متعدد السنوات جديد يعزز من جاذبية أوروبا كوجهة تنافسية للأعمال ويدعم توفير وظائف عالية الجودة، وكذلك سوق موحدة تحقق فوائد ملموسة للعمال والشركات على حد سواء.

وفي هذا السياق، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين: "إن تنافسية أوروبا تسير جنبا إلى جنب مع العدالة الاجتماعية، وهو ما يعني توفير وظائف جيدة ومستويات معيشية كريمة، وبيئة مزدهرة للأعمال. ولتحقيق ذلك، تتتمثل أولوياتنا في: توفير طاقة بأسعار معقولة وبناء سوق موحدة قوية تحمي حقوق العمال وإتاحة وظائف عالية الجودة تلائم متطلبات المستقبل، فضلا عن إقرار ميزانية طويلة الأجل للاتحاد الأوروبي تحافظ على الهوية الاجتماعية لأوروبا. وبالطبع، يظل الحوار مع الشركاء الاجتماعيين ركيزة أساسية لتحقيق هذه الأهداف".

من جانبه، قال رئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا: "التنافسية ليست غاية في حد ذاتها، فهدفنا الأسمى هو تحسين حياة المواطنين الأوروبيين وتعزيز رفاهيتهم، وذلك من خلال توفير وظائف عالية الجودة وبناء شركات أوروبية قوية وناجحة، وضمان ازدهار دائم وقدرة على الصمود. ولتحقيق ههذ الغاية يتعين علينا مواصلة تنفيذ أجندتنا القائمة على مبدأ "أوروبا واحدة، سوق واحدة" واستكمال بناء السوق الموحدة. ويضطلع الشركاء الاجتماعيون بدور حيوي في ضمان ترجمة التقدم الاقتصادي إلى فوائد ملموسة للأفراد والعمال والشركات على حد سواء.

وأضاف أن الاقتصاد القوي والمجتمع العادل يجب أن يسيران جنبا إلى جنب فهذا كان أحد الطموحات التأسيسية لاتحادنا، ويجب أن تساهم ميزانيتنا طويلة الأجل القادمة في تحويل هذا الطموح إلى واقع ملموس".

في هذا السياق قال رئيس وزراء أيرلندا، مايكل مارتن، متحدثا باسم الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي،"تكون أوروبا في أقوى حالاتها عندما تكون متحدة وتعمل في اتجاه واحد بشأن القضايا المهمة. لقد ناقشنا سبل العمل المشترك لبناء أوروبا أكثر تنافسية، توفر وظائف نوعية وتعتمد على مهارات عالية، مدعومة بميزانية قادرة على دعم طموحاتنا وما نصبو إلى تحقيقه معا".

وأضاف "لقد أدركت أيرلندا منذ زمن طويل قيمة الحوار الاجتماعي كوسيلة لتعزيز التفاهم المشترك والمشاركة الفاعلة بين جميع قطاعات المجتمع. إن هذا الحوار يعد ركيزة أساسية للتقدم، وجزءاً جوهريا من النموذج الاجتماعي الأوروبي؛ وهو اليوم -في ظل تزايد حالة عدم اليقين الجيوسياسي وتسارع التغير التكنولوجي- يكتسب أهمية أكبر من أي وقت مضى."