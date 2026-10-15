وزير الخارجية السعودي يبحث هاتفيا مع نظيره الياباني مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية

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بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله اليوم/ الخميس/ هاتفيا مع نظيره الياباني توشيميتسو موتيجي مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، وسبل رفع مستوى التنسيق والتعاون بما يسهم في ضمان أمن الطاقة وحرية الملاحة وسلامتها في الممرات المائية الإقليمية والدولية.

واستعرض الجانبان - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" - اعتداءات ميليشيا الحوثي على السعودية.

من جانبه، أعرب وزير الخارجية الياباني عن إدانة بلاده بشدة لهذه الاعتداءات المتكررة التي طالت المطارات والمنشآت المدنية في السعودية.