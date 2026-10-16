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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

محمد موسى: إيقاف عصام صاصا 6 أشهر كارت أحمر من الموسيقيين للتجاوزات

عصام صاصا
عصام صاصا
محمد البدوي

أشاد الإعلامي محمد موسى بقرار نقابة المهن الموسيقية، برئاسة الفنان مصطفى كامل، إيقاف مؤدي المهرجانات عصام صاصا لمدة 6 أشهر، على خلفية ظهوره في مقطع فيديو عبر منصة «تيك توك»، وصفته النقابة بأنه غير لائق.

طبيعة العمل الفني

وقال محمد موسى، خلال تقديم برنامجه «خط أحمر» على قناة «الحدث اليوم»، إن قرار الإيقاف يعكس موقفًا حاسمًا تجاه التصرفات التي لا تتناسب مع طبيعة العمل الفني، مؤكدًا أن الفنان يتحمل مسؤولية الحفاظ على صورته أمام الجمهور، والالتزام بالقواعد المهنية التي تنظم عمله.

وأوضح موسى أن انتشار الفنان عبر مواقع التواصل الاجتماعي لا يعفيه من الالتزام بالضوابط المهنية ومراعاة الذوق العام، مشيرًا إلى أن الظهور أمام الجمهور، سواء من خلال الأعمال الفنية أو مقاطع الفيديو المنشورة عبر المنصات الرقمية، يرتبط بمسؤولية تتناسب مع حجم الشهرة والتأثير.

وأضاف أن قرار النقابة يأتي في أعقاب حالة الجدل التي أثارها مقطع الفيديو، مؤكدًا أهمية التزام الحاصلين على تصاريح العمل الفني بالسلوك الذي يتناسب مع طبيعة مهنتهم، واحترام الجمهور الذي يتابعهم.

إيقاف عصام صاصا لمدة 6 أشهر 

وأشار الإعلامي محمد موسى إلى أن إيقاف عصام صاصا لمدة 6 أشهر يبعث برسالة بشأن ضرورة احترام قواعد المهنة، موضحًا أن الشهرة والنجاح لا يعنيان تجاوز الضوابط أو تجاهل المسؤولية المترتبة على الظهور أمام الجمهور.

وشدد موسى على أن الحفاظ على مكانة الفن المصري يتطلب التزام العاملين في الوسط الفني بالمعايير المهنية، والتعامل مع التجاوزات بما يضمن احترام الجمهور، خاصة في ظل التأثير الذي يتمتع به الفنانون ومؤدو المهرجانات بين الشباب.

عصام صاصا محمد موسى نقابة المهن الموسيقية نقابة الموسيقيين

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