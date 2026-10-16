افتتاح معرض "تراثنا" للمنتجات اليدوية والتراثية بمركز مصر للمعارض الدولية

تنطلق غدا فعاليات النسخة الثامنة من معرض "تراثنا" لمنتجات الحرف اليدوية والتراثية و يفتح أبوابه للزائرين و محبي الفنون التراثية في تمام الساعة الخامسة مساءا و يستمر حتى السبت 24 أكتوبر بمركز مصر للمعارض الدولية في التجمع الخامس.

يقام المعرض تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية و ينفذه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة و الصغيرة و متناهية الصغر بمشاركة الف عارض و العشرات من الوزارات و الهيئات المعنية بالفنون التراثية.

تشكيلة واسعة من المنتجات التراثية واليدوية

و يشكل المعرض فرصة مميزة للجمهور للتعرف على تشكيلة واسعة من المنتجات التراثية واليدوية و التي تشمل السجاد اليدوي ، الفخار،الخزف ، الخيامية ،حلى النحاس والفضه، منتجات خشب الزيتون ، الموزاييك ، منتجات الجلود، الكليم ، الكروشية ،الديكوباج ، منسوجات اخميم و ارابيسك ، ومكرمية ومنتجات الصدف و الرسم علي الحرير و التيلي و الاكسسوارات و فنون الرسم وكافة المعروضات صناعة يدوية جاءت من مختلف محافظات مصر بالإضافة إلي مشاركة عربية و دولية متميزة و تجمع منتجات المعرض بين عراقة التراث والتصميمات المعاصرة. و توفر مقتنيات متميزة لمحبي الفنون التراثية.

تأتي هذه النسخة لتؤكد على أهمية دعم الصناعات المحلية وتوفير منصة تسويقية رائدة لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر مما يسهم في دعم أصحاب الحرف اليدوية والتراثية وتوفير لهم كافه سبل الدعم المالي وغير المالي ولا يقتصر المعرض على كون أنه مساحة للتسوق بل هو وجهة ثقافية وفنية تجمع المهتمين بالتعرف وشراء منتجات الحرف الفنون اليدوية والتراثية، ليعيشوا تجربة فريدة.

جدير بالذكر أن معرض تراثنا للحرف اليدوية والتراثية سيتم افتتاحه غدا السبت، على أن تفتح الأبواب للجمهور والزائرين اعتبارا من غداً الساعة 5 مساءا وحتى الساعة ١٠ مساءًا بينما تفتح الأبواب يوميا خلال فترة المعرض من الساعة 11 صباحا وحتى 10 مساءًا حتى 24 أكتوبر الجاري وذلك بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.