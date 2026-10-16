محافظ الإسماعيلية : المقاومة الشعبية ملحمة خالدة تجسد عراقة الناس وتلاحمهم مع الشرطة والجيش

هنأ اللواء أ. ح نبيل حسب الله محافظ الإسماعيلية، شعب الإسماعيلية بمناسبة العيد القومي للمحافظة.

وقال محافظ الإسماعيلية في تهنئته: "يسعدني أن أتقدم لشعب الإسماعيلية الكرام بأصدق التهاني بمناسبةِ العيد القوميّ للمحافظة، الذي يوافق يومًا من أخلد الأيام في تاريخ الوطنية المصرية عامة، وشعب الإسماعيلية خاصة، في ذكرى المقاومة الشعبية لأبناء الإسماعيلية، إنطلاق الشرارة الأولى ضد الاحتلال البريطاني، ومعركة طلبة مدرسة الإسماعيلية الثانوية ضد معسكرات الإنجليز عام ١٩٥١.

وأعرب محافظ الإسماعيلية بهذه المناسبة عن عظيم الإمتنان، للقيادة السياسية، و لما يتم من الجهود المبذولة لرفعِ المعاناة عن كاهل أبناء المحافظة، والسعي الدؤوب لتحسين الخدمات للارتقاءِ بها بوجهٍ عام، متمنيا للمحافظة وشعبها إستمرار التقدم، والرقي المنشود لوطَنِنَا العزيز.

و أكد "حسب الله " ان المحافظة تشهد عددا من الإفتتاحات في كافة المجالات بمناسبة احتفالات المحافظة بعيدها القومي و التي تستمر حتي نهاية شهر أكتوبر الحالي.