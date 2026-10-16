فاتن عبد المعبود ترصد سوء معاملة المواطنين في التأمين الصحي بالهرم

رصدت الإعلامية فاتن عبد المعبود واقعة تتعلق بطريقة تعامل إحدى الموظفات مع المواطنين داخل منظومة التأمين الصحي بالهرم، إلى جانب الإشارة إلى التعامل داخل مكتب طوابع شبرا الخيمة، مؤكدة ضرورة تأهيل الموظفين وتدريبهم على كيفية التعامل مع الجمهور.

وأكدت فاتن عبد المعبود أن الموظفين بحاجة إلى الحصول على دورات تدريبية تساعدهم على التعامل مع المواطنين بشكل لائق، ومراعاة اختلاف ظروفهم والمشكلات التي يواجهونها، خاصة أن كل شخص يخرج من منزله وهو يحمل همومه ومشكلاته الخاصة.

وأضافت أن الضغوط التي يتعرض لها الجميع لا ينبغي أن تكون مبررًا لسوء معاملة الآخرين، متسائلة عن كيفية تعامل الموظف مع المواطنين إذا كان كل شخص يشعر بالضيق ينقل حالته النفسية إلى من يتعامل معهم.

وشددت على أهمية تحسين أسلوب التعامل داخل المصالح الحكومية، وضرورة أن يكون الموظف مؤهلًا للتعامل مع المواطنين باحترام وهدوء، بما يضمن تقديم الخدمات بصورة أفضل ويخفف من معاناة المترددين على هذه الجهات.