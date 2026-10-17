درس في الإصرار والعزيمة.. رغم الإعاقة وصعوبات الحركة.. عبدالله نبيل يخطف الأنظار داخل الملاعب

لفت المصور عبدالله نبيل الأنظار خلال ظهوره في مباراة الإسماعيلي والسكة الحديد، بعدما جسّد نموذجًا للإصرار والعزيمة في ممارسة عمله، رغم الإعاقة البدنية وصعوبة الحركة، إلى جانب التحديات التي يواجهها في توفير معدات التصوير وتكاليف التنقل، دون الحصول على مقابل مادي نظير عمله حتى الآن.

وأشاد الإعلامي أحمد شوبير بالمصور عبدالله نبيل، خلال برنامجه «الناظر»، معبرًا عن إعجابه بإصراره على مواصلة عمله داخل الملاعب، رغم الصعوبات التي يواجهها، مطالبًا الجهات المعنية بتكريمه تقديرًا لجهوده.

وقال شوبير: «أنا شوفت صورة النهاردة لمصور محترم يستحق نضرب له تعظيم سلام، الإعاقة ما عطلتوش عن أداء شغله، الزميل عبدالله نبيل، جميل في الملعب، مستمتع وفرحان.. إيه الجمال ده يا ناس؟ إيه الحلاوة دي؟».

وأضاف أن عبدالله نبيل يقدم نموذجًا للإصرار والرضا، مؤكدًا أن رحلته تمثل درسًا في العزيمة والتمسك بالعمل رغم التحديات.

وطالب شوبير نقابة الصحفيين ونقابة الإعلاميين واتحاد الكرة بتكريم المصور الشاب وتوجيه الشكر له على جهوده، قائلًا: «حالة من الإصرار والرضا بكرم ربنا، وأرجو من نقابة الصحفيين والإعلاميين واتحاد الكرة إنهم يكرّموه ويشكروه، لأننا بنتعلم منك يا عبدالله، وإنت بتدينا درس في الإصرار والعزيمة».

وتسلط قصة عبدالله نبيل الضوء على التحديات التي قد تواجه أصحاب الإعاقة في ممارسة أعمالهم، كما تعكس أهمية دعم المواهب الشابة وتقدير جهودها، ومنحها التقدير الذي تستحقه في المجال الرياضي والإعلامي.