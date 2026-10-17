تدخل عاجل لـ" المجلس القومي" في واقعة الاعتداء على رضيع... وتوصية بتسليمه لعمته

أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة، تدخله بشأن مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يثبت تعرض طفل رضيع للصفع المتكرر على الوجه، وكان والد الطفل قد نشر المقطع مستغيثًا بالتدخل الفوري، ومُدعيًا اعتداء والدته عليه على خلفية خلافات أسرية نشبت بينهما.

وعلى الفور، أصدرت الدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، توجيهاتها باتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بحماية الطفل وصون حقوقه، حيث أُبلغ مكتب حماية الطفل بمكتب النائب العام لمباشرة التحقيقات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وأكدت رئيسة المجلس ، أن حماية الأطفال من شتى أشكال العنف والإيذاء تمثل أولوية قصوى، مشددةً على ضرورة التدخل الفوري للتحقق من ملابسات الوقائع بما يحقق المصلحة الفضلى للطفل.

من جانبه، أوضح الدكتور وائل عبد الرازق، الأمين العام للمجلس، أنه جرى التنسيق مع الجهات المختصة، حيث باشرت نيابة الهرم الجزئية تحقيقاتها في الحادثة، وقررت حجز الام، وندبت أخصائياً من خط نجدة الطفل لمتابعة المجريات وإعداد تقرير بحث حالة للطفل وأسرته.

وقد استمعت النيابة العامة لأقوال والدة الطفل، وطلبت إعداد تقرير شامل بشأن باقي أطفالها.

وفي ذات السياق، أشار الأستاذ صبري عثمان، مدير عام الإدارة العامة لنجدة الطفل، إلى أن الإدارة أعدت تقرير بحث الحالة عقب دراسة دقيقة للأوضاع الأسرية والاجتماعية للطفل، والتي أظهرت أن الأم سبق لها الزواج مرتين ولديها أطفال آخرون من زيجات سابقة.

وانتهى التقرير إلى التوصية بتسليم الرضيع إلى عمته (شقيقة والده) باعتبارها العائل المؤتمن، وذلك ضماناً لسلامته وتوفير بيئة آمنة ومستقرة له.

و أعرب المجلس القومي للطفولة والأمومة عن تقديره للجهود الحثيثة التي تبذلها النيابة العامة في إعلاء مصلحة الأطفال الفضلى، مُناشداً المواطنين سرعة الإبلاغ عن أي حالات يُشتبه في تعرض الأطفال خلالها للعنف أو الخطر، وذلك عبر الاتصال بخط نجدة الطفل 16000، الذي يعمل على مدار الساعة لتلقي البلاغات وتقديم الدعم اللازم.