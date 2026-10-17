تخفيضات 30%.. إقبال كبير على منافذ السلع والخضراوات بالوادي الجديد

شهدت منافذ بيع السلع الغذائية والخضراوات بمحافظة الوادي الجديد إقبالًا كبيرًا من المواطنين، للاستفادة من الأسعار المخفضة التي تقل بنحو 30% عن مثيلاتها في الأسواق، في إطار جهود توفير السلع الأساسية وتخفيف الأعباء المعيشية عن الأسر.



مجموعة متنوعة من السلع الغذائية والخضروات

وأعلنت المحافظة أن المنافذ توفر مجموعة متنوعة من السلع الغذائية والخضروات بأسعار مناسبة، بما يسهم في تلبية احتياجات المواطنين اليومية، وتحقيق التوازن في الأسواق، والحد من تأثير ارتفاع الأسعار.

وتأتي هذه الجهود ضمن إجراءات دعم المواطنين وتوفير المنتجات بأسعار مخفضة، مع استمرار متابعة توافر السلع وجودتها، والتأكد من الالتزام بالأسعار المعلنة، بما يضمن وصول المنتجات إلى المواطنين بأسعار مناسبة.