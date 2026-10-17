تداول 12 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بمواني البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد تحركات السفن (وصول وسفر) بموانئ الهيئة، وصل 10 سفن وتم تداول 12 ألف طن بضائع و 662 شاحنة و 209 سيارات، فضلا عن وصول وسفر 1176 راكبا بموانيها.

وذكر المركز - فى بيان اليوم/السبت/ - أن حركة الواردات شملت 5 سفن و5 آلاف طن بضائع و386 شاحنة و 141 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 5 سفن و7 آلاف طن بضائع و 276 شاحنة و 68 سيارة.

كما استقبل ميناء سفاجا السفينتين POSEIDON EXPRESS والحرية2؛ بينما غادرته السفينة PANLILY؛ فيما شهد ميناء نويبع تداول 6031 طن بضائع و332 شاحنة من خلال رحلات مكوكية لأربع سفن وهي "آيلة، وآور ،والحسين وسينا".