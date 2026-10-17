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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

حرب إيران ترفع أرباح تكرير "إكسون موبيل" الأمريكية وسط اضطرابات إمدادات الوقود

"إكسون موبيل
"إكسون موبيل
أ ش أ

دفعت اضطرابات إمدادات الوقود الناجمة عن حرب إيران أرباح أنشطة التكرير لدى شركة "إكسون موبيل" الأمريكية إلى الارتفاع خلال الربع الثالث من العام، مع تعطل منشآت إنتاج الوقود وتزايد الضغوط على الإمدادات، ما عزز هوامش التكرير ورفع العوائد.

وأدت الحرب الإيرانية إلى اضطراب إمدادات النفط العالمية، ما رفع الأسعار وهوامش أرباح شركات النفط الكبرى.

وأعلنت "إكسون موبيل" -في بيان بشأن نتائج أعمالها- أن تحسن هوامش التكرير أسهم في تعزيز نتائجها بنحو 4.5 مليار دولار خلال الربع الثالث، بالإضافة إلى 4.1 مليار دولار حققتها من النشاط نفسه في الربع الثاني.

ووفق تقديرات المحللين التي جمعتها وكالة "بلومبرج"، من المتوقع أن تصل أرباح "إكسون موبيل" من أنشطة التكرير إلى نحو 7.8 مليار دولار خلال الربع الثالث، بعد احتساب البنود الأخرى، وهو ما قد يمثل مستوى قياسيًا للشركة.

ومن المقرر أن تعلن "إكسون موبيل"، إحدى كبرى شركات النفط العالمية وأكبر منتج للنفط في أمريكا الشمالية، نتائجها المالية الكاملة في 30 أكتوبر الجاري، فيما ارتفع سهم الشركة بنسبة تصل إلى 1.5% خلال تعاملات نهاية الأسبوع المنقضي.

وأشارت شركات النفط الأوروبية الكبرى إلى تحقيق هوامش ربح قوية في أنشطة التكرير، بالتزامن مع استفادة شركات عالمية أخرى، من بينها "إكسون موبيل" الأمريكية، من اضطرابات إمدادات الوقود وارتفاع الأسعار.

وأدت اضطرابات الإنتاج إلى تراجع إمدادات الوقود في الأسواق العالمية، ولا سيما الديزل، ما أسهم في زيادة المعروض المحدود ورفع الأسعار، وسط استمرار الضغوط على سلاسل إمدادات الطاقة.

وتدير شركة "إكسون موبيل" أكبر منظومة لتكرير النفط في العالم خارج الصين.

وفي الولايات المتحدة، ارتفع هامش التكرير المعروف باسم «3-2-1» في ساحل الخليج الأمريكي، وهو مؤشر يُستخدم لقياس ربحية تحويل النفط الخام إلى منتجات مكررة، بنسبة 28% خلال الربع الثالث مقارنة بالربع السابق، ليصل إلى مستوى قياسي بلغ 72.64 دولارافي 22 سبتمبر.

وتزامن ذلك مع ارتفاع أسعار الديزل في محطات التجزئة الأمريكية، وهو وقود أساسي لقطاعي النقل الثقيل والآلات الزراعية، إلى مستوى قياسي بلغ 6.53 دولار للجالون خلال الشهر الماضي، في مؤشر على حدة الضغوط التي تواجه أسواق الوقود.

وكانت شركة «بي بي» البريطانية، قد قدرت هامش الربح المتوقع لتكرير النفط خلال الربع الثالث من العام (يوليو-سبتمبر) بـ 46.7 دولارا للبرميل، مرتفعا من 29.6 دولارا للبرميل في الربع الثاني و15.8 دولارا للبرميل قبل عام.

وقالت المجموعة في بيان تجاري قبل إعلان النتائج المقرر في 30 أكتوبر الجاري إن زيادة هوامش التكرير سترفع أرباح شركة بي بي في قطاعات المنتجات بمقدار 1.9 مليار دولار إلى 2.1 مليار دو

اضطرابات إمدادات الوقود حرب إيران التكرير إكسون موبيل الأمريكية

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