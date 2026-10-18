رفع 1100 طن من مخلفات الرتش أسفل دائري غطاطي في الهرم

رفعت الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة تجمعات مخلفات الرتش أسفل دائري غطاطي بالهرم، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، بسرعة التعامل الفوري مع شكاوى المواطنين، ورفع المخلفات، وتحسين مستوى النظافة والمظهر الحضاري بنطاق أحياء الجيزة.

ووجه اللواء محمد الضبيعي، رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة، محمد زكي، مدير عام الهيئة، بسرعة التعامل الفوري مع تجمعات الرتش الموجودة أسفل دائري غطاطي، حيث تم الدفع بلودر و6 سيارات نقل كبيرة.

وأسفرت الحملة عن رفع حوالي 1100 طن من مخلفات الرتش، ما أسهم في فتح الطريق للسيارات أسفل دائري غطاطي وتحسين الرؤية البصرية بالمكان.

وتأتي الأعمال استجابة لشكاوى المواطنين التي تم رصدها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وفي إطار توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، بسرعه التعامل معها وإزالتها لتحسين مستوى الخدمات والمظهر العام بنطاق أحياء الجيزة.