نيجيريا تستضيف مؤتمر شبكة الحكومات دون الوطنية - السيادية الأفريقية نوفمبر المقبل

تستضيف مدينة /كالابار/ في نيجيريا النسخة السادسة من مؤتمر "شبكة الحكومات دون الوطنية/السيادية الأفريقية" ( 2026 AfSNET) في الفترة من 12 إلى 14 نوفمبر 2026 بمركز كالابار الدولي للمؤتمرات (CICC).

وذكر موقع "أفريقيا 24 تي في" الإخباري الأفريقي اليوم /الأحد/ أن هذا اللقاء، الذي ينظمه البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير "أفريكسيم.بنك" (Afreximbank) وشركاؤه، يسعى إلى تسريع وتيرة تمويل التنمية الإقليمية وتعزيز التبادل التجاري داخل القارة الأفريقية.

وتمتلك الولايات والمقاطعات والأقاليم في أفريقيا موارد اقتصادية لم تستغل بعد بالشكل الأمثل، وذلك بسبب نقص التمويل الملائم وغياب المشاريع المعدة جيدا لجذب المستثمرين. ويؤدي هذا النقص إلى عرقلة خلق فرص العمل، وتنمية الصناعة المحلية، وتكامل الأسواق.

وتهدف "شبكة الحكومات دون الوطنية الأفريقية" (AfSNET) إلى معالجة هذا التحدي من خلال الربط بين احتياجات هذه الأقاليم وقدرات التمويل والاستثمار المتاحة في القارة.