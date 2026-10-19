بالفول المدمس.. حضري كوكيز شوكولاتة لأطفالك في البيت

قدمت الشيف ساندرا مكاري على قناة سي بي سي، طريقة عمل كوكيز شوكولاتة بالفول فتعتبر من الوصفات الصحية التي تحتوي على مجموعة من المكونات والمقادير المهمة لصحة الأطفال.

مقادير كوكيز شوكولاتة بالفول



● 500 جرام فول مدمس

● 4 ملعقة كبيرة دقيق أسمر

● ½ كوب عسل

● 2 ملعقة صغيرة فانيليا باودر

● 5 ملعقة كبيرة كاكاو باودر خام

● ¼ ملعقة صغيرة ملح

● ½ ملعقة صغيرة بيكينج باودر

● 3 ملعقة كبيرة زيت

● 1 بيض

للوجه:

● شوكولاتة مبشورة



طريقة تحضير كوكيز شوكولاتة بالفول



يسلق الفول المدمس ثم يصفى جيدا.

يوضع الفول المدمس في محضر الطعام ثم تضاف باقي المكونات تدريجيا للحصول على عجين الكوكيز المطلوب.

يشكل العجين على شكل كوكيز ثم توضع على الوجه شوكولاتة مبشورة.

يوضع في الفرن حتى تمام الطهي ثم يقدم.