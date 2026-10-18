رحلة تعليمية لطلاب إحدى المدارس الدولية بالقاهرة للتعرف على التراث والمقومات السياحية لدمياط

نظمت الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بدمياط رحلة تعليمية لوفد يضم 97 طالبا وطالبة من مدرسة حياة الدولية بالقاهرة، استمرت على مدار ثلاثة أيام، وشملت عددًا من المعالم السياحية والأثرية، إلى جانب المشاركة في أنشطة بيئية ومجتمعية وفنية، بما يسهم في تنمية الوعي السياحي لدى النشء وتعريفهم بالهوية المميزة للمحافظة.

استقبال أعضاء الرحلة للوفد

واستهلت فعاليات الرحلة باستقبال الوفد، نيابة عن محافظ دمياط، اللواء دكتور طارق البحيري، السكرتير العام المساعد للمحافظة، الذي أعلن افتتاح فعاليات اليوم الأول، والتي تضمنت تنظيم ورشة عمل في فن الأويما والنحت على الخشب بكوبري دمياط الحضاري، للتعريف بأحد أبرز الفنون التراثية التي تشتهر بها دمياط. كما شارك الطلاب في حملة لتنظيف نهر النيل، واستكملوا أعمال الرسم على سور محطة القطار، اختتمت الفعاليات بزيارة منطقة اللسان وفنار رأس البر، للتعرف على أبرز المعالم السياحية التي تتميز بها المدينة.

اليوم الثاني للزيارة

وفي سياق متصل، تضمنت فعاليات اليوم الثاني زيارة مدينة عزبة البرج، حيث تعرف الطلاب على جانب من التراث البحري والأنشطة الاقتصادية التي تشتهر بها المدينة، من خلال المشاركة في رحلة صيد، وزيارة طابية عرابي الأثرية وورش صناعة السفن، إلى جانب زيارة المدينة الصديقة للنساء.

وامتدت الأنشطة إلى المشاركة في أعمال النظافة والرسم على الجدران وإعادة طلاء عدد من مخازن الأسماك، استكمالاً لأعمال تطوير مشروع "المدينة الملونة"، فضلاً عن زراعة شتلات بالبنك الأخضر تحمل رموز استجابة سريعة (QR Code) بأسماء الطلاب، في تجربة تجمع بين التوعية البيئية والمشاركة المجتمعية وتعزيز الانتماء للمكان.

واستكمالا لبرنامج الزيارة، شهد اليوم الثالث زيارة مزاد الأسماك بمدينة عزبة البرج في الساعات الأولى من الصباح، للتعرف على حركة تداول الأسماك وطبيعة النشاط التجاري المرتبط بها، أعقب ذلك استكمال أعمال زراعة الشتلات بمدينة رأس البر، ثم زيارة إحدى المزارع لمشاهدة جني المحاصيل والبلح والتعرف على الأنشطة الزراعية التي تتميز بها المحافظة.

فعاليات للرحلة

واختتمت فعاليات الرحلة بزيارة مسجد عمرو بن العاص الأثري بمدينة دمياط، للتعرف على جانب من تاريخ المحافظة وتراثها الإسلامي، إلى جانب تنظيم جولة لشراء الحلويات والمنتجات المحلية التي تعكس ما تشتهر به دمياط من منتجات متميزة.

فيما و قد أعرب الطلاب عن سعادتهم بالمشاركة في الرحلة، وما تضمنته من تجارب تعليمية وتفاعلية أتاحت لهم التعرف عن قرب على تاريخ دمياط وحرفها التراثية ومقوماتها السياحية والاقتصادية، فضلاً عن المشاركة في أنشطة تسهم في الحفاظ على البيئة وتحسين المظهر الحضاري.

وتأتي هذه الفعاليات في إطار حرص محافظة دمياط، من خلال الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة، على نشر الوعي السياحي والثقافي بين النشء، وتعريفهم بالمقومات التراثية والبيئية والاقتصادية للمحافظة، بما يدعم جهود تنشيط السياحة الداخلية ويعزز المشاركة المجتمعية والحفاظ على الهوية الحضارية لدمياط.