قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
متحدث الوزراء: منتدى مصر 2026 يناقش الأسعار وضبط الأسواق والحماية الاجتماعية والتعليم
مونديال اليد في المغرب| ناشئات مصر يهزمن سويسرا ثالث أوروبا
قادمة من تل أبيب.. قنبلة تجبر طائرة نمساوية على الهبوط في بلغاريا
رئيس اتحاد اليد يهنئ ناشئات مصر بعد فوزهم على ثالث أوروبا في المونديال
الخارجية: اتصالات مكثفة لاحتواء التصعيد.. وتسوية أزمات المنطقة دون مصر ستكون منقوصة
المتحدث العسكري: القوات المسلحة تشارك في المشروعات التنموية لتعزيز الأمن القومي
أحمد حسن يكشف تفاصيل فوز الأهلي على الزمالك في دوري الشباب والناشئين
وزير الخارجية يبحث مع نظيره السعودي تطورات الأوضاع الإقليمية وخفض التصعيد
فرنسا .. اعتقال 2397 شخصا وإصابة 997 عنصر أمن نتيجة أعمال العنف
ماكرون: تداعيات الصراع في الشرق الأوسط تفاقم مخاوف الفرنسيين بشأن تكاليف المعيشة وأسعار الوقود
انقطاع المياه عن مناطق واسعة بالفيوم بسبب كسر مفاجئ بمحطة العزب الجديدة
الخارجية: الحلول العسكرية لن تنهي الأزمة.. والتنسيق مع الرياض مستمر لاحتواء التصعيد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رحلة تعليمية لطلاب إحدى المدارس الدولية بالقاهرة للتعرف على التراث والمقومات السياحية لدمياط

اعضاء الوفد بدمياط
اعضاء الوفد بدمياط
زينب الزغبي

نظمت الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بدمياط رحلة تعليمية لوفد يضم 97 طالبا وطالبة من مدرسة حياة الدولية بالقاهرة، استمرت على مدار ثلاثة أيام، وشملت عددًا من المعالم السياحية والأثرية، إلى جانب المشاركة في أنشطة بيئية ومجتمعية وفنية، بما يسهم في تنمية الوعي السياحي لدى النشء وتعريفهم بالهوية المميزة للمحافظة.

استقبال أعضاء الرحلة للوفد 

واستهلت فعاليات الرحلة باستقبال الوفد، نيابة عن محافظ دمياط، اللواء دكتور طارق البحيري، السكرتير العام المساعد للمحافظة، الذي أعلن افتتاح فعاليات اليوم الأول، والتي تضمنت تنظيم ورشة عمل في فن الأويما والنحت على الخشب بكوبري دمياط الحضاري، للتعريف بأحد أبرز الفنون التراثية التي تشتهر بها دمياط. كما شارك الطلاب في حملة لتنظيف نهر النيل، واستكملوا أعمال الرسم على سور محطة القطار، اختتمت الفعاليات بزيارة منطقة اللسان وفنار رأس البر، للتعرف على أبرز المعالم السياحية التي تتميز بها المدينة.

اليوم الثاني للزيارة

وفي سياق متصل، تضمنت فعاليات اليوم الثاني زيارة مدينة عزبة البرج، حيث تعرف الطلاب على جانب من التراث البحري والأنشطة الاقتصادية التي تشتهر بها المدينة، من خلال المشاركة في رحلة صيد، وزيارة طابية عرابي الأثرية وورش صناعة السفن، إلى جانب زيارة المدينة الصديقة للنساء.

وامتدت الأنشطة إلى المشاركة في أعمال النظافة والرسم على الجدران وإعادة طلاء عدد من مخازن الأسماك، استكمالاً لأعمال تطوير مشروع "المدينة الملونة"، فضلاً عن زراعة شتلات بالبنك الأخضر تحمل رموز استجابة سريعة (QR Code) بأسماء الطلاب، في تجربة تجمع بين التوعية البيئية والمشاركة المجتمعية وتعزيز الانتماء للمكان.

واستكمالا لبرنامج الزيارة، شهد اليوم الثالث زيارة مزاد الأسماك بمدينة عزبة البرج في الساعات الأولى من الصباح، للتعرف على حركة تداول الأسماك وطبيعة النشاط التجاري المرتبط بها، أعقب ذلك استكمال أعمال زراعة الشتلات بمدينة رأس البر، ثم زيارة إحدى المزارع لمشاهدة جني المحاصيل والبلح والتعرف على الأنشطة الزراعية التي تتميز بها المحافظة.

فعاليات للرحلة

واختتمت فعاليات الرحلة بزيارة مسجد عمرو بن العاص الأثري بمدينة دمياط، للتعرف على جانب من تاريخ المحافظة وتراثها الإسلامي، إلى جانب تنظيم جولة لشراء الحلويات والمنتجات المحلية التي تعكس ما تشتهر به دمياط من منتجات متميزة.

فيما و قد أعرب الطلاب عن سعادتهم بالمشاركة في الرحلة، وما تضمنته من تجارب تعليمية وتفاعلية أتاحت لهم التعرف عن قرب على تاريخ دمياط وحرفها التراثية ومقوماتها السياحية والاقتصادية، فضلاً عن المشاركة في أنشطة تسهم في الحفاظ على البيئة وتحسين المظهر الحضاري.

وتأتي هذه الفعاليات في إطار حرص محافظة دمياط، من خلال الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة، على نشر الوعي السياحي والثقافي بين النشء، وتعريفهم بالمقومات التراثية والبيئية والاقتصادية للمحافظة، بما يدعم جهود تنشيط السياحة الداخلية ويعزز المشاركة المجتمعية والحفاظ على الهوية الحضارية لدمياط.

دمياط محافظ دمياط عزبه البرج مسجد عمر بن العاص

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

قفز 700 جنيه خلال ساعات.. ارتفاع كبير يضرب سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

المتهمة

«يلا يا متخلف أنا هحبسك».. القبض على المتهمة بالتعدّي بالسب على سائق نقل ذكي بمدينة نصر

هاني رمزي

هاني رمزي: لا أزال أبكي على والدتي كل يوم.. وأرفض زواج ابنتي من مسلم

الدولار

ارتفع 150 قرشًا .. صعود قوي في أسعار الدولار مقابل الجنيه في البنوك

مصطفى بكري

مصطفى بكري: مجلس الدفاع الوطني يوافق على إرسال قوات مصرية إلى السعودية

شيخ الأزهر

الأزهر يدعو لتشكيل لجنة من حكماء الأمة لإنهاء كل الصراعات والحروب بالمنطقة العربية

جنيهات ذهب

قفز فوق الـ50 ألفا.. سعر الجنيه الذهب في منتصف تعاملات اليوم الأحد

أرشيفية

إيران تهدد برفض قرار منظمة التعاون الإسلامي بشأن اليمن.. وعراقجي يضع شروط طهران

ترشيحاتنا

الدكتور عمرو الليثي

رئيس اتحاد "إذاعات وتلفزيونات التعاون الإسلامي": مصر والسعودية شراكة مصير وأخوة تاريخية راسخة لا تهزها المتغيرات

وليد توفيق

الأربعاء.. وليد توفيق وأمل غربي يحييان حفلا بمهرجان الموسيقى العربية الـ 34 وانطلاق مؤتمره العلمي

فيلم «بين شطين»

«بين شطين» يحصد المركز الأول في مسابقة «عيش» للأفلام بمهرجان الجونة السينمائي 2026

بالصور

يا أغلى اسم في الوجود.. معلمة تشارك طلابها الغناء في مشهد يغمره الفخر بالوطن

المعلمة
المعلمة
المعلمة

بعد 4 أيام معاناة.. تفاصيل الحالة الصحية لـ خالد سليم

خالد سليم
خالد سليم
خالد سليم

135 ألف جنيه سعر فستان درة بمهرجان الجونة وناقد موضة يعلق عليه.. شاهد

درة
درة
درة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة جمال

د. هبة جمال قابيل تكتب: التسويق الحكومي الإلكتروني وعلاقته بتشكيل الصورة الذهنية

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: مواجهة السلبية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: السينما الأفريقية بين سلطة المال وحرية الإبداع

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: كيف تصبح السياحة قوة ناعمة تعزز الأمن القومي؟

د. مجدي بدران

د. مجدى بدران يكتب: الماء بلسم طبيعي ضد الحساسية

المزيد