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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مذكرة تفاهم بين جامعتي الإسكندرية وبنسلفانيا ستيت الأمريكية لتعزيز الشراكة

مذكرة تفاهم بين جامعتي الإسكندرية وبنسلفانيا
مذكرة تفاهم بين جامعتي الإسكندرية وبنسلفانيا
أ ش أ

استقبل الدكتور أحمد عادل عبدالحكيم، القائم بأعمال رئيس جامعة الإسكندرية، اليوم /الأحد/، وفدًا من جامعة بنسلفانيا ستيت هاريسبرج بالولايات المتحدة الأمريكية، برئاسة الدكتور ديفيد م. كاليخو بيريز، العميد والرئيس التنفيذي لفرع هاريسبرج، وذلك بمقر إدارة الجامعة، لبحث آفاق التعاون المشترك في مجالات التعليم والبحث العلمي، واستكشاف فرص إقامة شراكات أكاديمية وبحثية مستدامة بين الجانبين.

شهد اللقاء توقيع مذكرة تفاهم بين الجامعتين لتأسيس إطار مؤسسي للتعاون في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك، في خطوة جديدة نحو توسيع شراكاتها الأكاديمية الدولية، وتعزيز انفتاحها على المؤسسات التعليمية والبحثية المرموقة.

وأكد الدكتور أحمد عادل عبد الحكيم - خلال اللقاء - أن تعزيز الشراكات مع الجامعات الدولية المرموقة يمثل أحد المحاور الرئيسية لتوجه جامعة الإسكندرية نحو تدويل التعليم وتطوير منظومتها الأكاديمية والبحثية، مشيرًا إلى أهمية بناء علاقات تعاون فاعلة تتجاوز تبادل الخبرات إلى تطوير برامج تعليمية وبحثية مشتركة، وتعزيز فرص التواصل العلمي بين أعضاء هيئة التدريس والباحثين والطلاب.

وأضاف أن الجامعة تحرص على توظيف شراكاتها الدولية في دعم التميز الأكاديمي والبحث العلمي والابتكار، والاستفادة من التجارب والخبرات العالمية في تطوير البرامج التعليمية، بما يواكب التطورات العلمية والتكنولوجية المتسارعة، ويعزز قدرة الخريجين على المنافسة في أسواق العمل المحلية والدولية.

ومن جانبه، أعرب الدكتور ديفيد م. كاليخو بيريز عن تقديره للمكانة الأكاديمية والعلمية لجامعة الإسكندرية، مشيدًا بمستوى خريجيها وما يتمتعون به من كفاءة علمية ومهنية.

وأكد اهتمام جامعة بنسلفانيا ستيت هاريسبرج، بتعزيز علاقاتها الأكاديمية مع جامعة الإسكندرية، وتأسيس تعاون مستدام يتيح تبادل المعرفة والخبرات، ويدعم التواصل بين أعضاء هيئة التدريس والباحثين والطلاب، ويفتح المجال أمام تطوير مبادرات وبرامج ومشروعات مشتركة تحقق قيمة مضافة للمؤسستين.

كما بحث الجانبان خلال اللقاء مجالات التعاون المقترحة، وآليات تفعيل الشراكة في المجالات الأكاديمية والبحثية، بما يدعم تبادل الخبرات وتطوير العملية التعليمية، ويعزز فرص التعاون بين الكوادر الأكاديمية والبحثية بالجامعتين.

وفي هذا الإطار، وقّع الجانبان مذكرة تفاهم تستهدف تنظيم التعاون المستقبلي في عدد من المجالات، تشمل برامج التدريب المهني، وتبادل أعضاء هيئة التدريس والباحثين، وتنفيذ المشروعات البحثية والبرامج التعليمية المشتركة، وتبادل المواد العلمية والمنشورات والمعلومات، إلى جانب تنظيم الندوات والفعاليات الأكاديمية المشتركة، بما يوفر إطارًا للتنسيق وتطوير المبادرات المشتركة والاستفادة من الإمكانات والخبرات المتاحة لدى الطرفين.

وعقب اللقاء، زار الوفد الأمريكي كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية، حيث اطّلع على إمكاناتها التعليمية والبحثية، وبحث فرص التعاون في التخصصات الهندسية ذات الاهتمام المشترك، بما يدعم تحويل مجالات التفاهم إلى فرص عملية للتعاون الأكاديمي والبحثي خلال المرحلة المقبلة.

الدكتور أحمد عادل عبدالحكيم جامعة الإسكندرية جامعة بنسلفانيا ستيت هاريسبرج الولايات المتحدة الأمريكية

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