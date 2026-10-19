إصابة 15 شخصا في انقلاب ميكروباص على طريق الداخلة - الفرافرة بالوادي الجديد

أُصيب 15 شخصًا، بينهم أطفال وسيدات، صباح اليوم الاثنين، إثر انقلاب ميكروباص بطريق الداخلة - الفرافرة، بالقرب من قرية غرب الموهوب التابعة لمركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، دون تسجيل وفيات.

تفاصيل الحادث

وتلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من شرطة النجدة بوقوع الحادث، وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى الداخلة العام لتلقي الرعاية الطبية اللازمة

وضمت قائمة المصابين أسماء عيد مصطفى، 40 عامًا، ورضا جمعة محفوظ، 34 عامًا، ودعاء حمدي محمد، 18 عامًا، وإيمان سيد متولي، 16 عامًا، ونعيمة محمد أبو بكر عبد الله، 68 عامًا، وسعدية محمود إسماعيل سعيد، 65 عامًا، وزينب رمضان سيد، 8 أعوام، وعلي عيد مصطفى، 37 عامًا، وليلى سعيد علي، 58 عامًا، وشادية محمود أحمد، 48 عامًا، وعزيزة عبد المنعم مهدي، 52 عامًا، وحسين عيد مصطفى، 35 عامًا، وهناء ناصر محمود أحمد، 13 عامًا، وأحمد نصر محمود أحمد، 8 أعوام، وعاطف محمود أحمد، 41 عامًا، وجميعهم من قرية غرب الموهوب.

وتنوعت إصابات المصابين بين كدمات متفرقة بالجسم، فيما يخضع المصابين للفحوص والمتابعة الطبية داخل المستشفى، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وإخطار الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات والوقوف على أسباب الحادث