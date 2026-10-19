وفد من "روساتوم" الروسية يزور مدينة العلوم النووية بأنشاص

زار وفد رفيع المستوى من شركة "روساتوم" (Rosatom) الروسية لمدينة العلوم النووية بأنشاص إلى جانب مقر هيئة الطاقة الذرية في مدينة نصر خلال الفترة من 19 إلى 20 أكتوبر 2026.

جاء ذلك في إطار تعزيز أواصر التعاون الثنائي المستمر بين جمهورية مصر العربية وجمهورية روسيا الاتحادية في مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، واستناداً إلى برنامج التعاون الشامل واتفاقيات الحكومتين المشتركة.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور نادر عبد الحليم، القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة هيئة الطاقة الذرية، على الأهمية البالغة لهذه الزيارة التي تأتي تنفيذاً لبنود خطة العمل المشتركة الموقعة بين الجانبين.

وأوضح أن الجانب الروسي أبدى التزاماً راسخاً بمواصلة التعاون في المجالات التي حددها الجانب المصري وفقاً للأولويات الوطنية والاحتياجات الفعلية.

وتهدف الزيارة إلى استكمال خطة العمل الخاصة بالتعاون الثنائي، وتوضيح المعايير الفنية الأساسية، وتحديد نطاقات عملية للتعاون الفني، فضلاً عن مناقشة مجالات الاهتمام المشترك.

وأشار الدكتور نادر عبد الحليم إلى محورية "خطة العمل المتكاملة" كإطار فاعل لتنفيذ برامج التعاون وتحويلها إلى أنشطة عملية قابلة للتطبيق، مع وضع آليات دقيقة للمتابعة وتحقيق الاستفادة القصوى من الخبرات والإمكانيات المتاحة.

وأوضح أن أبرز محاور النقاش خلال الزيارة تتضمن مجالات البحث العلمي المشترك، وإنتاج النظائر المشعة وتطبيقاتها، وتكنولوجيات التشعيع، وإدارة ومعالجة النفايات المشعة، وتقنيات السيكلوترونات، فضلاً عن مناقشة تطوير المفاعلات البحثية وتلبية الاحتياجات الفنية المحددة للجانب المصري.

واضاف أن الدور الحيوي للزيارة في دفع مشروعات تكنولوجيات التشعيع والبحوث التطبيقية قدماً، موضحاً أن التعاون المشترك يسهم في تعظيم الاستفادة من التطبيقات الإشعاعية في شتى المجالات التنموية والصناعية والبحثية.

وأضاف الدكتور صلاح المرشدي، رئيس مركز البحوث النووية، أن زيارة وفد شركة "روساتوم" تمثل خطوة إستراتيجية هامة لتعزيز القدرات البحثية والتقنية داخل المركز. وأوضح أن المباحثات ستركز على توطيد أواصر التعاون في مجالات البحث العلمي المشترك، وتقنيات السيكلوترونات، وتطوير البنية التحتية للمفاعلات البحثية، مشيراً إلى أن الشراكة مع الخبرات الروسية تسهم بشكل مباشر في رفع كفاءة الكوادر المصرية وتطبيق أحدث المعايير العلمية والتكنولوجية بما يدعم خطط التنمية المستدامة ورؤية الدولة المصرية في المجال النووي.

وأوضح أ.د. ياسر النادي، رئيس مركز المعامل الحارة أن المباحثات مع الوفد الروسي تفتح آفاقاً واسعة للتعاون في مجالات إدارة ومعالجة النفايات المشعة والتقنيات المرتبطة بها، مما يضمن تطبيق أعلى معايير الأمان النووي والبيئي وفقاً لأحدث الممارسات العالمية.

وأكد أ.د. ياسر توفيق، المشرف على مفاعل مصر البحثي الثاني على أهمية الزيارة في دعم خطط التطوير الفني والتقني لمفاعل مصر البحثي الثاني، مشيراً إلى أن التعاون مع شركة "روساتوم" يمثل ركيزة أساسية لتعزيز كفاءة المفاعلات البحثية وتطوير قدراتها لتلبية الاحتياجات البحثية والإنتاجية المستقبلية.

وتعليقا على هذه الزيارة، صرح مراد أصلانوف، مدير مكتب روساتوم في مصر: «تمثل هذه الزيارة خطوة عملية جديدة في تنفيذ البرنامج الشامل للتعاون الروسي-المصري. وفي روساتوم، نؤمن بأن التعاون العلمي وتبادل المعرفة من الركائز الأساسية لشراكاتنا طويلة الأجل.. فالتعاون الحقيقي لا يقتصر على نقل التكنولوجيا، بل يشمل أيضًا تطوير القدرات البحثية، وتأهيل الكوادر، وربط الخبرات الروسية والمصرية بمشروعات مشتركة ذات قيمة عملية. ونرى إمكانات كبيرة لتوسيع تعاوننا مع هيئة الطاقة الذرية المصرية في المجالات التي تلبي الأولويات والاحتياجات الوطنية»

كما تكتسب الزيارة زخماً خاصاً بمشاركة نخبة من المتخصصين والمسؤولين من الشركات والجهات التابعة لمجموعة "روساتوم"، مما يتيح فرصة مباشرة لبحث الاحتياجات المصرية وترجمتها إلى برامج وأنشطة مشتركة.

ويضم الوفد الروسي الزائر نخبة من الكفاءات والقيادات المتخصصة في القطاع النووي، وفي مقدمتهم مراد أصلانوف، مدير مكتب شركة "روساتوم" في مصر، ومينا طانيوس مدير التسويق لمنطقة الشرق الأوسط و شمال أفريقيا، و كونستانتين بانين رئيس العمليات الدولية لشركة "روساتوم ساينس".

كما يضم الوفد أنستاسيا موس بصفتها مسؤولة المشروع بشركة روساتوم ساينس، إلى جانب أرتيم بوشيشيف، نائب المدير العام لتطوير الأعمال بشركة “آي إن إم”، وتضم القائمة أيضاً إيفيجني شابلنيكوف، رئيس قسم اختبارات المفاعلات بشركة "آي إن إم".