مهاجم كيتارا: نعلم صعوبة مواجهة الأهلي في القاهرة.. لكننا قادرون على التأهل

أكد وهاب أوجومان، مهاجم فريق كيتارا الأوغندي، تمسك فريقه بفرص التأهل أمام النادي الأهلي في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، رغم الخسارة في مباراة الذهاب بنتيجة 2-1، مشددًا على أن مواجهة الإياب تمثل فرصة جديدة لفريقه لتحقيق الفوز.

وقال أوجومان، خلال تصريحات تلفزيونية، إن الأمور لم تسر بالشكل الذي خطط له فريقه خلال مباراة الذهاب، لكنه شدد على أن فرصة التأهل لا تزال قائمة، في ظل تبقي 90 دقيقة أخرى لحسم المواجهة.

وأضاف مهاجم كيتارا: «ربما لم تسر الأمور كما خططنا أمام الأهلي، لكن لا تزال هناك مباراة الإياب، و90 دقيقة أخرى نقاتل فيها من أجل الفوز. أرى أنه لا يزال بإمكاننا التأهل، ونحن نحتاج إلى الفوز أكثر من الأهلي، رغم أنهم سيلعبون على أرضهم ويريدون الانتصار أمام جماهيرهم».

وكان الأهلي قد حقق الفوز على كيتارا الأوغندي بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما السبت الماضي، ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وتقدم الفريق الأوغندي في النتيجة عن طريق قذافي وهاب في الدقيقة 32، قبل أن يدرك عمر الساعي التعادل للأهلي في الدقيقة 67 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، ثم أحرز أحمد سيد زيزو هدف الفوز من ركلة جزاء في الدقيقة 82، حصل عليها أكرم توفيق.

موعد مباراة الأهلي وكيتارا في الإياب

ومن المقرر أن يستضيف الأهلي نظيره كيتارا الأوغندي، يوم الأحد 25 أكتوبر الجاري، على استاد القاهرة الدولي، في مباراة الإياب من دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، حيث يسعى الأهلي إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور، وتأكيد تفوقه في مواجهة الذهاب من أجل حسم بطاقة التأهل إلى الدور التالي، بينما يأمل الفريق الأوغندي في تحقيق نتيجة إيجابية تقلب موازين المواجهة وتمنحه فرصة الاستمرار في البطولة.