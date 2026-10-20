استعدادًا لفصل الشتاء وموسم الأمطار.. متابعة أعمال الصيانة الشاملة بنفق الثلاثيني بالإسماعيلية

تابع الدكتور جلال عبد الكريم، رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، ميدانيًا أعمال الصيانة والتطوير بنفق الثلاثيني، ضمن خطة المحافظة لرفع كفاءة البنية التحتية وضمان انتظام الحركة المرورية والحد من تجمعات مياه الأمطار، تنفيذًا لتوجيهات اللواء أ.ح نبيل السيد حسب الله، محافظ الإسماعيلية، بشأن الاستعداد المبكر لفصل الشتاء وموسم الأمطار.



وأكد أن أعمال الصيانة بالنفق مستمرة على مدار ثلاثة أيام متتالية، مشيرًا إلى الانتهاء من صيانة الجزء الأيمن في اتجاه السنترال، على أن تُستكمل الأعمال صباحًا بالجزء الأيسر في اتجاه شارع محمد علي.

وشدد رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية على استمرار المتابعة الميدانية لأعمال الصيانة بكافة الأنفاق والمحاور المرورية، والالتزام بتنفيذ أعمال الصيانة الوقائية بصورة دورية، بما يضمن سلامة المواطنين والممتلكات، ويحافظ على كفاءة شبكات تصريف مياه الأمطار، ويحد من أي مشكلات محتملة مع بداية سقوط الأمطار.