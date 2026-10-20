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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

5000 وحدة سكنية بطور سيناء.. مشروعات قومية ترسم ملامح التنمية بجنوب سيناء

خلال الندوة
خلال الندوة
ايمن محمد

نظّم إعلام جنوب سيناء، بالتعاون والتنسيق مع الوحدة المحلية لمجلس مدينة طور سيناء، لقاءً إعلاميًا بعنوان «المشروعات القومية وإنجازات الدولة المصرية»، بهدف التعريف بالمشروعات القومية التي تنفذها الدولة، واستعراض أبرز الإنجازات المحققة في إطار خطة التنمية الشاملة، بما يسهم في تحسين جودة الحياة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ويأتي اللقاء في إطار استراتيجية قطاع الإعلام الداخلي، تحت رعاية السفير علاء يوسف، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستعلامات، وبتوجيهات الدكتور تامر شمس الدين، رئيس قطاع الإعلام الداخلي، وتحت إشراف وحضور عبد الحميد عزب، مدير عام الإدارة العامة لإعلام سيناء.

واستعرض علي حمادة، رئيس الوحدة المحلية لمجلس مدينة طور سيناء، أهمية المشروعات القومية ودورها في بناء الوطن وتعزيز الاقتصاد الوطني، مؤكدًا أنها تسهم في جذب الاستثمارات المتنوعة، وتوفير فرص عمل جديدة للشباب في مختلف التخصصات، إلى جانب تطوير البنية التحتية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار حمادة إلى اهتمام الدولة بتنمية جنوب سيناء، في إطار رؤية طموحة للتنمية الشاملة بشمال وجنوب سيناء، موضحًا أن السنوات الماضية شهدت تنفيذ جانب كبير من المشروعات المستهدفة، بما يدعم جهود البناء والتعمير ويعزز فرص التنمية على أرض المحافظة.

وأوضح أن تطوير شبكة الطرق يأتي في مقدمة مشروعات التنمية، من خلال رفع كفاءة الطرق الرابطة بين مدن المحافظة، إلى جانب تطوير الطرق الداخلية، لافتًا إلى زيادة الاعتمادات المخصصة للطرق ضمن الخطة الاستثمارية خلال العام الحالي إلى نحو ثلاثة أضعاف، وفقًا لما ورد في تصريحاته خلال اللقاء.

وأضاف أن المشروعات القومية تشمل إنشاء تجمعات تنموية وزراعية في عدد من مدن المحافظة، بمساحات تصل إلى نحو 3100 فدان، من خلال تجمعين تنمويين زراعيين متكاملي الخدمات، بما يسهم في دعم النشاط الزراعي، وفتح آفاق جديدة للعمل والإنتاج، وتوفير مقومات الاستقرار للمواطنين.

وفي ملف الإسكان، أكد رئيس مدينة طور سيناء استمرار جهود الدولة لتوفير السكن الملائم للمواطنين، مشيرًا إلى تخصيص أراضٍ لإقامة مشروعات سكنية تستهدف إنشاء 5000 وحدة سكنية بمدينة طور سيناء، و500 وحدة بمدينة دهب، و500 وحدة بمدينة رأس سدر. وأضاف أنه تم الانتهاء من الإجراءات المتعلقة بالخدمات والمرافق الخاصة بهذه المشروعات، وفقًا لما أعلنه خلال اللقاء.

واختتم حمادة حديثه بالتأكيد على أهمية المشروعات القومية في دعم الاقتصاد الوطني، وجذب الاستثمارات، وتوفير فرص العمل، ودفع عجلة التنمية، بما يعزز الاستقرار ويدعم جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة على أرض سيناء.

جنوب سيناء تنمية طور سيناء وحدات سكنية

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