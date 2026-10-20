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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

تباين مؤشري البحرين العام والإسلامي في ختام التعاملات

مؤشرا البحرين
مؤشرا البحرين
أ ش أ

 تباين مؤشرا البحرين العام والإسلامي، في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء، حيث انخفض المؤشر العام بمقدار 3.20 نقطة مسجلا 1860.12 نقطة، متأثرا بتراجع مؤشرات قطاع السلع الاستهلاكية الكمالية، وقطاع المال، وقطاع المواد الأساسية، وقطاع العقارات.
وأظهرت بيانات الجلسة - وفقا لما نقلته وكالة أنباء البحرين (بنا) - أن المؤشر الإسلامي ارتفع بشكل طفيف بمقدار 0.47 نقطة مسجلا 860.78 نقطة.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة مليونين و561 ألفا و389 سهما، بقيمة إجمالية بلغت 825 ألفا و294 دينارا بحرينيا، تم تنفيذها من خلال 148 صفقة.
وتركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع المال؛ حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة ما نسبته 55.88% من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة.
م س ب / م ي م

مؤشرا البحرين المؤشر السلع الاستهلاكية

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