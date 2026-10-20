الهيئة العامة للاستعلامات ترصد أبرز القضايا العربية والعالمية في الإعلام الدولي خلال سبتمبر

أصدرت الهيئة العامة للاستعلامات، برئاسة السفير علاء يوسف، رئيس مجلس إدارة الهيئة، تقريرًا شهريًا يقدم تحليلًا لأبرز القضايا العربية والعالمية التي تناولتها وسائل الإعلام العربية والأجنبية المترجمة خلال شهر سبتمبر الماضي.

ورصد التقرير المساحات الواسعة التي أفردتها وسائل الإعلام الدولية لتحليل عدد من القضايا العربية والعالمية، من بينها، على المستوى العالمي، تداعيات الحرب الأمريكية – الإيرانية، وأزمة مضيق هرمز، والحرب الروسية – الأوكرانية.

وعلى المستوى العربي، تناول التقرير التحديات الأمنية على الساحة السعودية، والأوضاع على الساحة اللبنانية، والتطورات السياسية والأمنية في غزة والضفة الغربية، والمستجدات على الساحة السودانية.

وأفردت وسائل الإعلام الدولية مساحات واسعة لرصد وتحليل العديد من القضايا العربية والعالمية التي ظهرت خلال الفترة محل التقرير.

على المستوى العالمي:

تداعيات الحرب الأمريكية على إيران وأزمة مضيق هرمز:

يتسارع مسار المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران نحو أشكال جديدة من الاستنزاف الاقتصادي والعسكري، حيث ترتكز أدوات الصراع على الحصار، وتكثيف العقوبات، والتحكم بممرات الملاحة الحيوية في هرمز وباب المندب. وتنعكس هذه التوترات بشكل مباشر على التوازنات النووية والميدانية، بالتوازي مع مخاوف إقليمية متزايدة بشأن أمن الخليج ومستقبل الالتزام الأمريكي، فضلًا عن التأثيرات المباشرة للملف الإيراني على المشهد الانتخابي لانتخابات التجديد النصفي في واشنطن.

أولويات السياسة الأمريكية (الداخلية والخارجية):

تتضح السياسة الأمريكية من خلال ديناميكيات مزدوجة تجمع بين التمدد الجيواقتصادي وتصاعد التجاذب الداخلي؛ حيث تسعى واشنطن لتأمين النفوذ على موارد الطاقة والمعادن الحيوية في فنزويلا وجرينلاند وأفغانستان، بالتوازي مع مواجهة ضغوط اقتصادية متزايدة جراء التضخم وتكلفة الحرب مع إيران، انعكست على المشهد السياسي قبيل الانتخابات النصفية. ويستكمل هذا المسار أبعاده الدولية عبر قمة «ترامب» و«شي جين بينغ» لإعادة تنظيم ملفات التكنولوجيا الفائقة والذكاء الاصطناعي، وسط إعادة تشكيل شاملة لطبيعة التحالفات الاستراتيجية ومفهوم الحماية الأمريكية.

الحرب الروسية – الأوكرانية:

يتسارع مسار الصراع الروسي – الأوكراني نحو مواجهة استنزاف شاملة تتجاوز خطوط الجبهة لتقصف العمق الاقتصادي ومصادر الطاقة وسلاسل الإمداد بالمسيّرات الحديثة. ويتعقد المشهد مع جمود مسارات التفاوض وتعثر الجهود الدبلوماسية الأمريكية، إلى جانب تصعيد واشنطن ضغوطها عبر حزم عقوبات جديدة؛ مما يضع الأمن القومي الأوروبي وأسواق الطاقة أمام اختبارات حادة، ويضاعف الضغوط السياسية والاقتصادية على دول حلف شمال الأطلسي، وفي مقدمتها ألمانيا.

على المستوى العربي:

التحديات الأمنية على الساحة السعودية:

تواجه المملكة العربية السعودية تحديات جيوسياسية وأمنية بالغة الأهمية؛ حيث يفرض التصعيد الميداني للحوثيين واستهداف خطوط نقل النفط والبنية التحتية تحولات حاسمة في المشهد الأمني والعسكري عبر البحر الأحمر وباب المندب. وفي مواجهة هذه التهديدات، تتجه الرياض نحو تعزيز شبكة تحالفاتها الإقليمية المستقلة، والتي تتجلى في تفعيل آليات «اتفاقية مكة للدفاع المشترك». وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع إعادة تقييم حدود الدعم العسكري الأمريكي والغربي، لتوازن المملكة بين حماية أصولها الاقتصادية والتنموية، وتطوير برنامجها النووي، وتجنب الانزلاق نحو حرب مفتوحة.

الأوضاع على الساحة اللبنانية:

تدخل الأزمة اللبنانية منعطفًا ميدانيًا ودبلوماسيًا بالغ الحرج؛ حيث يتواصل تعثر مفاوضات «اتفاق الإطار» وجولات روما في ظل الإصرار الإسرائيلي على الاشتراطات الأمنية ورفض الانسحاب دون نزع سلاح حزب الله، مقابل تمسك الحزب بموقفه وسط المحاولات الرسمية اللبنانية والجيش لفرض حصرية السلاح. وتترافق هذه التعقيدات السياسية مع توسع ميداني إسرائيلي وسيطرة على التلال الحاكمة بالجنوب، لتتقاطع مع تفاعلات داخلية ضاغطة تداخلت فيها الحسابات المالية والانتخابية مع حدود المبادرات الفرنسية والترتيبات الدولية لمرحلة ما بعد تفويض قوة «اليونيفيل».

التطورات السياسية والأمنية في غزة والضفة الغربية:

تشهد الأراضي الفلسطينية، خاصة في غزة والضفة الغربية، تطورات متسارعة في ظل استمرار التوسع الاستيطاني وتصاعد اعتداءات المستوطنين، واستغلال الحكومة الإسرائيلية المشهد العسكري لمآرب انتخابية وسياسية داخلية. ويزداد تعقيد الوضع مع توقف جهود التسوية السياسية وتجميد المبادرات الدولية، رغم وجود تحرك غربي مشترك تقوده 12 دولة لفرض حظر على تجارة المستوطنات، وهو ما يتسبب في اتساع الشقاق الدبلوماسي مع الأردن والمملكة المتحدة، وتنامي المخاوف الإسرائيلية من الدور التركي المتعاظم في المنطقة.

المستجدات الميدانية والدولية على الساحة السودانية:

يشهد السودان محطة حاسمة من تفاقم الصراع، تتصاعد فيها المأساة الإنسانية وموجات النزوح في الفاشر والأبيض ومناطق اللجوء، في ظل جمود سياسي يكبل جهود التسوية ومرحلة الانتقال المدني. وتتغذى هذه المواجهة من شبكات تمويل عابرة تعتمد على اقتصاد الذهب وشرايين تسليح خفيفة، يُضاف إليها ملف حظر الأسلحة الكيميائية والتطورات الميدانية المرتبطة به، مما يضاعف الضغوط الأمريكية والدولية للدفع نحو وقف إطلاق النار.