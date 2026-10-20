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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

إسكان الشيوخ: توجيه الرئيس بإنشاء 200 ألف وحدة سكنية للإيجار خطوة للتخفيف عن أبناء الشعب

النائب عمرو رشاد
النائب عمرو رشاد
عبد الرحمن سرحان

أكد النائب عمرو رشاد، عضو لجنتي الإسكان والقيم بمجلس الشيوخ ورئيس قطاع وسط الجيزة بحزب حماة الوطن، أن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة وصندوق تحيا مصر بالتعاون لإنشاء 200 ألف وحدة سكنية بغرض الإيجار، يمثل أحد أبرز الملفات التي شهدتها جلسة التنمية الحضرية والعمرانية ضمن فعاليات اليوم الثاني لمنتدى مصر 2026، في إطار جهود الدولة لتطوير منظومة الإسكان وتوفير خيارات سكنية متنوعة للمواطنين.

منتدى مصر 2026

جاء ذلك على هامش مشاركته في جلسة التنمية الحضرية والعمرانية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزراء التضامن الاجتماعي والنقل والإسكان، مشيرًا إلى أن الجلسة شهدت استعراض ما تحقق من إنجازات خلال السنوات الماضية، والخطط المستهدفة لاستكمال مسيرة التنمية والبناء.

وحدات الإيجار تفتح مسارًا جديدًا لتلبية احتياجات المواطنين السكنية

وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن الرئيس السيسي وجه الحكومة وصندوق تحيا مصر بالتعاون لإنشاء 200 ألف وحدة سكنية بغرض الإيجار، على أن يتم اقتسام التكلفة مناصفة، وذلك في سياق توجه الدولة نحو إعادة تنشيط منظومة الإيجار وتوفير وحدات سكنية تلبي احتياجات المواطنين، إلى جانب أنماط التملك المختلفة.

وأشار رشاد إلى أن الجلسة تناولت جهود الدولة في تطوير قطاع الإسكان، حيث استعرضت الإنجازات التي تحققت خلال السنوات الماضية، والتي شملت إنشاء 61 مدينة جديدة وتنفيذ مشروعات متعددة في قطاع مياه الشرب، فضلًا عن إنشاء 1.96 مليون وحدة سكنية جديدة، بما يعكس اتساع نطاق المشروعات العمرانية وتنوعها.

واختتم رشاد بالتأكيد على أن كلمة الرئيس السيسي تضمنت رسائل مهمة بشأن مواصلة التنمية والتعامل مع التحديات وفق رؤية واقعية وإمكانات الدولة، مشددًا على مواصلة العمل من أجل خدمة المواطنين ودعم جهود الدولة المصرية في تطوير البنية التحتية وتحسين جودة الحياة، بما يحقق تطلعات الشعب المصري نحو مستقبل أفضل.

منتدى مصر 2026 عمرو رشاد البرلمان النواب مجلس النواب

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