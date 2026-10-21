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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

فريلاندر تعود بقوة 617 حصانا ومدى يصل إلى 885 كيلومترا

جاجوار لاند روفر فريلاندر 8 PHEV
جاجوار لاند روفر فريلاندر 8 PHEV
عزة عاطف

كشفت شركة «جاجوار لاند روفر» عن المواصفات الميكانيكية الرسمية للنسخة الهجينة القابلة للشحن الخارجي (PHEV) من سيارتها الرياضية متعددة الاستخدامات الفاخرة «فريلاندر 8» المخصصة للأسواق العالمية. 

وتستهدف هذه السيارة إعادة إحياء علامة فريلاندر بحلة فاخرة وتقنيات متطورة تجمع بين المدى الكهربائي والقدرات العالية على مختلف الطرقات.

منظومة دفع هجينة وأداء رياضي متطور

على عكس النسخة المخصصة للسوق الصيني والتي تعتمد على محرك سعة 1.5 لتر كمولد كهربائي بقدرة 818 حصانًا، جاءت النسخة المخصصة لأسواق الشرق الأوسط بتركيبة ميكانيكية مختلفة تمامًا؛ حيث تعتمد على محرك بنزين سعة 2.0 لتر مزود بشاحن توربيني مع منظومة هجينة ودفع رباعي بمحركين كهربائيين. 

وتولد هذه المنظومة قوة إجمالية تصل إلى 460 كيلوواط (ما يعادل 617 حصانًا) مع عزم دوران أقصى يبلغ 662 نيوتن-متر.

وعلى الرغم من الأبعاد الضخمة للسيارة التي يتجاوز طولها 5.11 مترًا ووزنها الإجمالي البالغ نحو 2,980 كيلوجرامًا، فإنها تتسارع من السكون إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 5.8 ثانية فقط.

البطارية وشحن سريع ومدى سير طويل

تأتي السيارة مجهزة ببطارية من نوع ليثيوم-حديد-فوسفات (LFP) بسعة 34.12 كيلواط/ساعة، تتيح قطع مسافة تصل إلى 110 كيلومترات (68 ميلاً) اعتمادًا على الطاقة الكهربائية الخالصة دون أي انبعاثات. 

وعند دمج طاقة البطارية مع خزان البنزين الممتلئ، يتجاوز المدى الإجمالي للسيارة 886 كيلومترًا (550 ميلًا). 

كما تدعم المنظومة تقنيات الشحن السريع بالتيار المستمر (DC)، مما يسمح بشحن البطارية من نسبة 20% إلى 80% في زمن لا يتجاوز 20 دقيقة.

فريلاندر 8 PHEV
فريلاندر 8 PHEV فريلاندر 8 الهجينة سيارات SUV شيري جاجوار لاند روفر شحن فريلاندر الجديدة

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