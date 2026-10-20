بعد حظر دام خمس سنوات .. اليابان تستأنف استيراد الدواجن من أوكرانيا

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استأنفت اليابان، اليوم الثلاثاء، استيراد لحوم الدواجن والبيض الأوكراني ومنتجاتها بعد حظر استمر لمدة خمس سنوات.

وقال السفير الأوكراني لدى اليابان، يوري لوتوفينوف، حسبما أوردت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية، "بعد خمس سنوات من القيود، تستأنف اليابان استيراد لحوم الدواجن والبيض ومنتجات البيض الأوكرانية. نقدر تقديراً عالياً هذا القرار المهم الذي يفتح فرصًا جديدة أمام المنتجين الأوكرانيين ويشكل خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين بلدينا".

وأعرب لوتوفينوف عن شكره للشركاء اليابانيين، خلال اجتماع مع إيجي تاناكا نائب المدير العام لمكتب التصدير والشؤون الدولية بوزارة الزراعة والغابات ومصايد الأسماك اليابانية.

وأكد السفير الأوكراني أن البلدين سيواصلان العمل معاً لتوسيع نطاق وصول المنتجات الأوكرانية إلى السوق اليابانية وتعميق التعاون الاقتصادي الثنائي.

وتعمل أوكرانيا واليابان على إعداد مشاريع مشتركة جديدة لدعم إعادة إعمار القطاع الزراعي الأوكراني وتنميته المستدامة.