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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تحرير 10 محاضر إشغال ونظافة ومصادرة 76 مضبوطات متنوعة في حملة مكبرة بحي شرق

جانب من الحملة
جانب من الحملة
سوهاج _ أنغام الجنايني

تنفيذًا لتوجيهات اللواء طارق راشد محافظ سوهاج، بشأن تكثيف الحملات الميدانية لرفع الإشغالات والتعديات على الطرق العامة والميادين، وتحقيق الانضباط بالشوارع والحفاظ على المظهر الحضاري، شنت الوحدة المحلية لحي شرق سوهاج بالتعاون مع شرطة المرافق، حملة مكبرة استهدفت إزالة الإشغالات والتعديات التي تعوق حركة المواطنين والسيارات، وذلك بعدد من المناطق بمدينة سوهاج.

ماذا حدث؟

وأوضح محمد القرم رئيس حي شرق سوهاج، أن الحملة استهدفت مناطق "الأرقم، وترعة باجا، ومحيط مدرسة النور للمكفوفين، وسوق ناصر القديم"، وأسفرت عن ضبط 76 مضبوطة متنوعة، وتحرير 5 محاضر إشغال طريق، و5 محاضر نظافة.

وذلك إلى جانب إزالة فروشات الفاكهة العشوائية، والاستندات الحديدية، وعربات الكارو واليد المخالفة.

وشدد المحافظ على استمرار الحملات والجهود المبذولة لإعادة الانضباط إلى الشوارع، والحفاظ على المظهر الحضاري، وتحقيق السيولة المرورية، وتيسير حركة المواطنين، والتعامل الحاسم مع مختلف صور الإشغالات والتعديات، والعمل على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج حوادث محافظة سوهاج اشغالات حملة

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