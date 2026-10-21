الطبقة المتوسطة وما حدث لها خلال الفترة الماضية.. دكتور هالة رمضان توضح

قالت دكتورة هالة رمضان، إن الهدف الأساسي من منتدى مصر هو الحفاظ على التماسك والاستقرار المجتمعي، بالإضافة إلى العمل على حد التأثيرات التي وقعت على الطبقة المتوسطة.

وأضافت خلال كلمتها بجلسة ضبط الأسواق ومنظومة حماية اجتماعية أكثر فاعلية، بمنتدى مصر، أن الطبقة المتوسطة هي طبقة تلقت تعليم جيد ولديها دخل جيد ومهنة تضمن لها حياة كريمة، وهي الطبقة المسؤولة عن بناء المجتمع.

واسترسلت: جميع الدول تأثرت بما يحدث عالميا، ولكن مصر الأكثر تأثرا بما يحدث نتيجة مكانتها الجغرافية، منوهه بأن التطورات وارتفاع الأسعار تركت أثر على المواطن المصري وتغيرت أولويات الأسرة وتحولت إلى توفير الاحتياجات الأساسية.

وشددت على أن الطبقة المتوسطة تعرضت إلى تأكل القدرة الشرائية، ودخل بها فئات جديدة، مثل صناع المحتوى وهم أحدثوا تغيرات في قيمها ونطلعتها المستقبلية.