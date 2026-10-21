محافظ دمياط يلتقي أهالي السرو لبحث مطالبهم وشكاواهم

واصل الدكتور حسام الدين فوزي، محافظ دمياط، لقاءاته المباشرة مع المواطنين، حيث عقد لقاءً بمقر الوحدة المحلية لمدينة السرو.

وذلك في إطار مبادرة «المحافظ هيجيلك»، التي أطلقها لتعزيز قنوات التواصل المباشر مع المواطنين بمختلف مراكز ومدن المحافظة، والاستماع إلى مطالبهم واحتياجاتهم، والعمل على بحثها والاستجابة لها في ضوء القوانين والإجراءات المنظمة.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد فوزي، نائب المحافظ، واللواء الدكتور طارق بحيري، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والأستاذة غادة غنام، رئيس مدينة السرو، وممثلي القطاعات والجهات التنفيذية المعنية بالمطالب والشكاوى المطروحة.

وخلال اللقاء، استمع محافظ دمياط إلى مطالب عدد من المواطنين، والتي تضمنت طلبات لتوفير فرص عمل، وناقش المطالب مع ممثلي الجهات المعنية وبحث حلها ، كما سلّم عددًا من نماذج وبيانات صلاحية طلبات التصالح في مخالفات البناء، إلى جانب شهادات المتغيرات المكانية.

وأكد المحافظ استمرار تنفيذ مبادرة «المحافظ هيجيلك» بمختلف مراكز ومدن المحافظة، بما يعزز التواصل المباشر مع المواطنين، ويتيح الوقوف على مطالبهم وشكاواهم والعمل على حلها بالتنسيق مع الجهات التنفيذية المختصة.