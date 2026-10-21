كفر سعد بدمياط يستعد لموسم الشتاء وإزالة الإشغالات

واصلت الوحدات المحلية بمراكز ومدن محافظة دمياط، يومي الاثنين والثلاثاء 19 و20 أكتوبر 2026، جهودها في ملفات النظافة العامة والإنارة، ومتابعة المشروعات الخدمية، والاستعداد لموسم الشتاء، إلى جانب متابعة ملفات التصالح والتواصل المباشر مع المواطنين.



مركز ومدينة كفر سعد

شهد المركز والمدينة تنفيذ حملات للنظافة العامة لرفع كفاءة مستوى النظافة والإصحاح البيئي، كما عُقدت لقاءات جماهيرية للاستماع إلى شكاوى المواطنين ومطالبهم، وبحث سبل حلها بالتنسيق مع الجهات المختصة، مع التوجيه بسرعة فحص الشكاوى واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وتابع رئيس المركز سير العمل بالمركز التكنولوجي ومعدلات إنجاز ملفات التصالح، مع التأكيد على سرعة إنهاء الملفات المستوفاة وتذليل المعوقات، كما جرت متابعة إجراءات توقيع نماذج التصالح لتقنين أوضاع المواطنين، والتشديد على سرعة استكمال الإجراءات وفقًا للضوابط المنظمة.

النظافه بالشوارع



وفي السياق ذاته، عُقد اجتماع موسع مع رؤساء الوحدات المحلية لمتابعة ملفات التصالح على مخالفات البناء، والنظافة العامة، والإنارة، والإشغالات، والمتغيرات المكانية.

مركز ومدينة فارسكور

تواصلت أعمال النظافة العامة وتسوية الطرق بالمدينة والمركز، إلى جانب تطهير بالوعات الأمطار استعدادًا لفصل الشتاء، وتهذيب الأشجار وري الحدائق بالمدينة والقرى التابعة.

كما شملت المتابعة المرور على المخابز للتأكد من الالتزام بوزن رغيف الخبز واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

الاستعداد للشتاء

ومتابعة محطات الصرف الصحي للتأكد من انتظام العمل بها استعدادًا لموسم الشتاء، فضلًا عن المرور على الوحدات الصحية ومدرسة الفصل الواحد صبري عارف بقرية الناصرية.

وتواصلت كذلك متابعة أعمال المركز التكنولوجي وملفات التصالح بالمدينة والقرى التابعة.



