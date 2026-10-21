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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

دورة «مهارات الوعظ الديني للواعظات» تواصل فعالياتها بمحاضرات حول فلسفة العمران في الإسلام.. صور

خلال فعاليات الدورة
خلال فعاليات الدورة
محمد شحتة

واصلت الدورة التدريبية المشتركة لواعظات الجزائر ومصر «مهارات الوعظ الديني للواعظات»، التي تنظمها وزارة الأوقاف بأكاديمية الأوقاف الدولية بمدينة السادس من أكتوبر، خلال الفترة من 10 إلى 25 من أكتوبر 2026، فعالياتها العلمية والتدريبية، من خلال محاضرات متخصصة تستهدف تنمية المعارف الفكرية والمهارات الدعوية والمجتمعية للواعظات، برعاية كريمة من الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف.

وقدم الدكتور محمد رجب خليفة - رئيس الإدارة المركزية لشئون الدعوة، المحاضرة الأولى بعنوان «فلسفة العمران في الإسلام»، تناول خلالها الرؤية الإسلامية للعمران، وما يرتبط بها من قيم ومبادئ تسهم في بناء الإنسان وإعمار الأرض، وترسيخ المسئولية الفردية والمجتمعية، وتحقيق التوازن بين القيم الروحية ومتطلبات الحياة، بما يدعم بناء مجتمع واعٍ وقادر على الإسهام في نهضة الوطن.

كما قدمت الدكتورة رانيا أبو ربيع - باحثة في علوم القيادة الحديثة، محاضرة بعنوان «سيكولوجية الرحمة الواعية»، تناولت خلالها مفهوم الرحمة الواعية وأبعادها النفسية والإنسانية، وأهمية الوعي بالمشاعر وفهم احتياجات الآخرين في بناء علاقات إنسانية قائمة على التعاطف والتفهم، إلى جانب دور الرحمة الواعية في تطوير مهارات التواصل، وتعزيز القدرة على التعامل مع المواقف المختلفة بصورة متزنة وفعالة.

وفي سياق تعزيز الدور المجتمعي للواعظات، قدمت الدكتورة سهى الزلباني - مدرس مساعد بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، مستشار الدمج التعليمي والتدخل المبكر، محاضرة بعنوان «دور الوعظ الديني في دعم النساء والفتيات لبناء مجتمع متماسك ومنح الطفل بداية صحية»، تناولت خلالها دور الوعظ الديني في دعم النساء والفتيات، وتعزيز قدرتهن على الإسهام في بناء مجتمع متماسك، إلى جانب أهمية الوعي بقضايا الطفولة والتدخل المبكر والدمج التعليمي في توفير بيئة داعمة لنمو الطفل وبناء شخصيته بصورة صحية ومتوازنة.

وتأتي هذه الفعاليات ضمن جهود وزارة الأوقاف للارتقاء بمستوى التأهيل العلمي للواعظات المصريات والجزائريات، وتبادل الخبرات بينهما، وتنمية قدراتهن الفكرية والدعوية والمجتمعية، بما يسهم في تطوير الخطاب الديني، وتعزيز الوعي الإنساني والمجتمعي، وترسيخ القيم الأخلاقية التي تدعم بناء الإنسان وخدمة المجتمع.

وزارة الأوقاف واعظات الأوقاف مهارات الدعوة الواعظات واعظات الجزائر

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